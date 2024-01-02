淨勝3粒標準流浪摘季

至於「香港超級聯賽會盃」頭場則先上演季軍戰，標準流浪與東方正面交鋒。結果流浪憑盧美菲亞及梁凱俊建功，加上歐陽耀冲射入12碼，以3比0擊敗東方，以第3名完成今次盃賽。

流浪除了由盧美菲亞及林堂眞繼續擔正之外，特邀球員歐陽耀冲亦出現在正選大軍，惟後備席僅5位球員候命；東方則繼續掀起青春風暴，正選陣容有6位U22兵在陣，包括黃皓雋、馬希偉及門將麥珈菕，隊長梁振邦復任正選，與特邀球員巴拉克負責中後場串聯。

「歐冲」列正選入波又助攻 東方開局突襲，12分鐘黃皓雋推入大位起腳，考驗不到為流浪把關的盧兆崎。流浪企穩後形勢逐漸佔優，18分鐘，神田夢實殺入禁區被侵犯，球證直指12碼點，歐陽耀冲負責操刀一蹴而就，為流浪先開紀錄。30分鐘又到歐陽耀冲表演，腳面一彈交出妙傳，盧均宜後上傳中，造就盧美菲亞接應門前射入，流浪領先至2比0完半場

換邊後，東方搶回不少控球權，更換入吳宇曦等後備兵加強攻勢。60分鐘，馬希偉交前，吳宇曦推順一射，被盧兆崎接實。東方及後更換入全場年紀最小的14歲小將黃安游，場上一度有8位U22球員在陣。東方攻勢未見起色，流浪就繼續搶攻，87分鐘，後備入替的梁凱俊，禁區外放冷箭得手，為流浪埋齋。最終流浪以3比0擊敗東方，於首屆「香港超級聯賽會盃」取得季軍。