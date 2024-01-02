互射12碼氣走理文 傑志聯賽會盃封王

傑志2024元旦即捧盃！昨日旺角大球場爆發「香港超級聯賽會盃」決賽，理文與傑志強強對決。「黃黑軍團」憑安尼亞入波兼助攻，一度領先兩球，但「藍鳥」憑米基爾及明加索夫齊齊建功，法定時間踢成2比2，最終傑志互射12碼贏5比4，總比數7比6力挫理文，成為「香港超級聯賽會盃」首屆冠軍。

理文由袁皓俊把關，顏樂楓及迪高負責中場掃蕩，前線三叉戟為安尼亞、基華尼頓及保連奴；「藍鳥」方面，伊卜拉伊木．庫爾班扼守右路，米基爾聯同基爾頓負責派牌，支援恩查攻堅。

開賽僅2分鐘，理文就打開紀錄，保利臣左路傳中，安尼亞門前掃入，5分鐘後，基華尼頓接應安尼亞傳送，射成2比0。不過傑志隨即憑米基爾及明加索夫先後建功，14分鐘已追成2比2平手。44分鐘，傑志黃金機會，伊高沙托尼傳入中間，羅拔圖勁射被袁皓俊救出，兩隊半場踢成2比2平手。

「藍鳥」換邊後不久，就調入黃洋控制中場，59分鐘，費蘭度主射罰球，被袁皓俊飛身擋出。73分鐘，保連奴禁區頂附近嘗試倒掛僅柱邊出界。7分鐘後，伊高沙托尼射門，又被袁皓俊救出。雙方法定時間仍打成2比2，要以互射12碼分勝負。

理文安尼亞宴客 到互射12碼階段，傑志5射全中，反觀理文就有安尼亞宴客，傑志12碼贏5比4，總比數贏7比6奪得首屆「香港超級聯賽會盃」冠軍。

是役屢次在邊路製造攻勢的伊高沙托尼，賽後直言球隊實力不比對方遜色，所以就算早段落後兩球，也未曾想過放棄：「我好清楚球隊實力同理文差唔多，只要盡快追近比數，成場波就唔同哂，好開心最後都攞到冠軍，但之後要避免再喺早段落後。」連同今仗在內，「藍鳥」本季各項賽事已與理文交手4次，取得3勝1負，「伊高」認為有助提升球隊信心：「呢季已經贏咗理文3次，我哋有信心可以同理文鬥到最後，爭奪聯賽冠軍。」

圖、文：林卓臻、鄧文滔