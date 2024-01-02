ATP香港站正賽展開 商竣程首圈反勝迪亞里

「中銀香港網球公開賽2024」昨日元旦日於維多利亞公園網球主場展開正賽，首場單打由中國網球新星商竣程，火併7號種子、世界排名33位的迪亞里。兩人爭持激烈，結果商竣程以盤數2比1（6比7、6比3及7比6）反勝對手，打入次圈。

將於2月度過19歲生日的商竣程，2023年成為首位在澳網首圈晉級的中國球手，創下歷史。昨日比賽期間，不時有球迷高呼「Shang」及「加油」，為這位新星打氣。縱使面對強敵，商竣程首盤未見怯場，初段已兩度打破對手發球局，迪亞里不甘示弱，同樣回敬兩次破發，追至局數3比3平手。

兩人旗鼓相當，首盤已經要打至「Tiebreak」，雖然商竣程一度領先細分5比3，惟迪亞里此時發威，一口氣連取4分，以細分7比5先下一城。次盤商竣程改變策略以穩陣為先，成功一直保住發球局，更於末段伺機破發得手，以6比3追平盤數。決勝盤兩人比分咬緊，商竣程再接再厲，決勝盤於「Tiebreak」贏細分10比8，盤數2比1反勝對方躋身次圈。

黃澤林今日登場 賽事今日好戲連場，香港1哥黃澤林強勢登場，首圈火併6號種子姆錫迪，此外克羅地亞名將施力亦於同日出擊。

圖、文：鄧文滔

大批球迷入場觀看比賽，氣氛一流。 樂在其中 今次維園重現ＡＴＰ網賽，除可欣賞多位頂尖球手對決外，賽會為吸引更多球迷入場，特設「網球同樂區」，讓一眾入場球迷享受網球樂趣，不論大小球迷皆大呼過癮，實行「有得睇又有得玩」。