滿貫火力全開撲擊康仁福建

滿貫 李琪（左）

今晚甲一尾場滿貫撲擊康仁福建。「綠軍」上場擊退另一「Big 4」球隊永倫，收穫7連勝，如果今晚繼續取得勝利，1月9日將與香港東方合演「全勝對決」，大戰前為壯行色，滿貫勢必火力全開；康仁福建上場面對南華有驚喜演出，大部分時間領先下最終憾負對手，今晚如何招架「綠軍」強襲，成為球迷焦點。（on.cc東網周二晚上8時40分按次收費直播）

力爭對香港東方前壯行色 上場「黃綠大戰」，滿貫首節僅領先永倫1分，但次節成功拉開優勢，最終憑中鋒蓋帝斯狂轟35分及搶得23個籃板，加上李琪、蔡再懃及惠龍兒各自取得雙位數得分，以88比69擊退「黃金戰士」，開季7戰全勝排聯賽次席，僅次於另一長勝軍香港東方。榜首雙雄下周二正面交鋒，大戰前夕「綠軍」自然不想失威，今晚必無保留。

康仁福建上場面對南華打出驚喜一仗，上半場憑林羽和李察士分別攻入15及11分，半場領先49比40，至第3節更一度擁有59比42極大優勢，惟第4節遭南華打出大逆轉，福建最終憾負74比75，錯失升上前4的黃金機會。

滿貫陣容實力雄厚，內線坐擁蓋帝斯及惠龍兒更是無堅不摧，外線火力亦源源不絕，堪稱攻守兼備，面對康仁福建如發揮應有水準，可望重登榜首。至於福建亦要力保前5席位，今晚必絞盡腦汁與滿貫周旋到底。

康仁福建 李察士（左）