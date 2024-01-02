港台電視32 X on.cc東網直播 甲一常規賽殺入直路 建龍飛馬憑拚勁挑戰南華

建龍飛馬 亞理（左）

今季甲一常規賽進入最後直路，各隊為爭奪更佳排名，必使出渾身解數。今晚頭場建龍飛馬於灣仔修頓場館挑戰「Big 4」之一的南華，隊長馮嘉豪盼望打出士氣波，為名次賽作準備。（on.cc東網及港台電視32周二晚上7時直播）

南華去年12月20日以75比74險勝康仁福建，終止對手4連勝走勢之餘，同時力保「Big 4」地位。該戰南華再現「大心臟」，上半場落後40比49，下半場憑曾湛元轟入13分，加上余理洋全場獨取18分，助球隊克服近20分差距，最終以1分反勝對手。經過聖誕假期，南華養精蓄銳迎來今季最後一場常規賽，面對排名第9的建龍飛馬，如能於早段入局，相信會為對手帶來很大麻煩。

隊長馮嘉豪：為名次賽作準備 建龍飛馬上場以48比85不敵香港東方，苦吞6連敗，暫以1勝7負居聯賽第9位。隊長馮嘉豪表示：「今場對南華希望可以打出拚勁，最重要做好防守，希望降低對方得分火力，進攻方面要加快節奏及好好把握，為名次賽作好準備。」他認為球隊早前對南青一仗輸在態度問題，而這場敗仗亦令他們付出代價：「對南青錯失很多『Easy basket』，回防也很慢，防守溝通上亦出現不少問題。近期訓練一直想改善回防速度，希望之後的比賽有所進步，只能寄望名次賽表現好一點。」

上場建龍飛馬受制於香港東方的嚴密防守，僅亞理一人得分上雙，取得10分及14個籃板，馮嘉豪對此亦有意見：「今季最大難關是球隊得分點不多，對手往往追住我或劉家傑，令我們很少出手機會，加上甚少配合單擋製造出手空間，命中率自然下降不少。」

踏入新一年，馮嘉豪願望是在籃球路上尋求突破：「希望名次賽打好一點，另外可以多些比賽，球季實在太短，一轉眼就季尾。」

建龍飛馬 張馳岳（右） 南華 余理洋 南華 朱亮（右）