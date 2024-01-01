王康傑無緣正賽仍滿足

ATP巡迴賽時隔21年重返香港，「中銀香港網球公開賽」昨日舉行首圈資格賽，香港球手王康傑（Jack）首戰ATP賽事，力戰後以4比6及2比6不敵世界排名144的法國球手Terence Atmane，未能躋身正賽。

世界排名1,467的Jack，以外卡身分出戰香港網賽，昨日迎來法國好手Terence Atmane。在現場球迷打氣下，王康傑首盤與對手鬥得緊湊，第8局港將更獲機會，惟領先40比15下未能「破發」，其後對手愈戰愈勇，王康傑終以直落兩盤告負。同日另一港將王子夫，亦以0比6及3比6不敵世界排名75位的日本選手丹尼爾太郎，同樣首圈出局。