王康傑無緣正賽仍滿足
ATP巡迴賽時隔21年重返香港，「中銀香港網球公開賽」昨日舉行首圈資格賽，香港球手王康傑（Jack）首戰ATP賽事，力戰後以4比6及2比6不敵世界排名144的法國球手Terence Atmane，未能躋身正賽。
世界排名1,467的Jack，以外卡身分出戰香港網賽，昨日迎來法國好手Terence Atmane。在現場球迷打氣下，王康傑首盤與對手鬥得緊湊，第8局港將更獲機會，惟領先40比15下未能「破發」，其後對手愈戰愈勇，王康傑終以直落兩盤告負。同日另一港將王子夫，亦以0比6及3比6不敵世界排名75位的日本選手丹尼爾太郎，同樣首圈出局。
留港訓練備戰台維斯盃
王康傑賽後對首戰ATP賽感滿足：「自己表現算不俗，對手速度、反應及力量都更強，賽果屬意料之內。今次是我首次打ATP賽，而且在主場亮相，既特別又開心。」回顧去年王康傑大致滿意成績，期待今年繼續進步：「我會留港訓練3至4星期，備戰2月台維斯盃，目標是保住第二組席位。」
圖、文：余樂詩
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