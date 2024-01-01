冠忠南區2比2逼和港會

「賽馬會菁英盃」昨日假香港足球會足球場爆發A組賽事，由冠忠南區鬥港會。結果南區靠基斯及倒戈的李小恆入球，以2比2逼和有加斯特夫和劉學銘建功的港會，除夕大戰和氣收場。

多位主力缺陣的南區上半場攻勢較盛，14分鐘罰球機會，港會門將邁亞拍出不遠，古安奴一腳笠射，但就被劉學銘護空門頂走。20分鐘，佐佐木周接應長傳殺入禁區，被回防的菲杜化踢跌，球證直指12碼點，基斯操刀射入，南區先開紀錄，之後李小恆頭頂腳踢，均未能得手，南區半場領先一球。

劉學銘倒戈破入球荒 換邊後港會展開反撲，57分鐘，周子謙罰球斬入禁區，福保羅頭槌二傳，伏兵遠柱的加斯特夫加一頭為港會追平。港會再接再厲，65分鐘，劉學銘禁區頂勁射破網，為球隊反超前，惟6分鐘後南區迅速扳平，佐佐木周反搶成功後交前，李小恆殺入禁區窄角度射破邁亞十指關，雙方餘下時間未有增添入球，結果2比2握手言和。

是役倒戈取得入球的劉學銘，打破逾兩年入球荒感到高興：「今場因為有隊友受傷，所以踢前一格，我本身都好有射門欲，用入波為2023年作結係好好。」

圖、文：林卓臻