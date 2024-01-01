季軍戰標準流浪東方鍊到盡

標準流浪瀛男 神田夢實（左二）

標準流浪上仗「聯賽會盃」4強，以2比3僅負理文，今日季軍戰面對以自家青訓球員為主的東方，總監李輝立透露陣容將稍作輪換：「東方近年青訓唔錯，出咗好多好球員，真係好佩服。今場我都會放膽畀啲後生仔踢下，『歐冲』（即歐陽耀冲）都有機會落場。」陣容方面，金旻奎傷愈可候命，惟前鋒伊巴謙預計1月尾才能復出，姚浩明則因停賽只能作壁上觀。

盧美菲亞盼繼續有波入 前鋒盧美菲亞（Bosco）上場首次在職業賽場亮相即攻入一球，他認為若非球隊少踢一人，形勢會更緊湊。Bosco續指大部分隊友皆能以英語溝通，適應沒太大問題，是役會繼續努力：「我會爭取更多入球，希望幫球隊贏到，適應到比賽節奏後表現會更好。」

東方4強收起多位主力下，派年輕球員及副選應戰，結果以0比5不敵傑志。主教練盧比度（Chino）對此並不介意，同時鼓勵一班小將：「我唔要求贏波，但期望球員踢出應有態度，一班小將做到呢樣嘢我就會收貨。」4強齊齊擔正的于楊及巴拉克兩位「特邀球員」，過去已隨東方跟操一段時間，Chino讚兩人「幫到手」，是役有望再擔大旗。

鐘樂安復出感鼓舞 從膝傷康復過來的鐘樂安（Leon），4強戴起隊長臂章，他對重返賽場感到鼓舞：「可以再同隊友喺場上並肩作戰感覺好好，康復過程好困難，但有樣嘢一直推動住我堅持落去，就係重返綠茵賽場。」

東方右閘 郭崇毅