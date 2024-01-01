on.cc東網直播 聯賽會盃元旦雙料娛樂 理文傑志爭冠傾力響頭炮

理文重炮 安尼亞

元旦日最佳節目，入場支持「香港超級聯賽會盃」！今日於旺角大球場上演「雙料娛樂」，頭場標準流浪與東方在季軍戰相遇，且看以年輕球員為骨幹的東方，能否與有多位新兵在陣的流浪周旋；壓軸戰理文與傑志爭奪冠軍寶座，兩隊同屬港超爭霸分子，各擁高質外援，勢合演一場頂尖對決。（on.cc東網周一下午3時起按次收費直播）

理文4強淘汰流浪，惟有多位球員傷出，主教練曾昭達透露基華尼頓、余沛康及顏樂楓傷勢均不算嚴重，不過被踢到頭部的羅焯熙，是役很大機會倦勤。理文與傑志今季第4度交手，「達Sir」指對方外援較多，相比下理文無疑輸蝕。與冠軍只是一步之差，賽前他先為球隊減壓：「『聯賽會盃』目的係畀球員保持狀態，同為聯賽會增添收入，攞冠軍與否係後話，但我哋當然會盡力表現。」

袁皓俊珍惜機會 上賽季尾經歷手術的理文門將袁皓俊，復操後一直努力重拾狀態，上仗才屬今季首次上陣，於4強為理文把關：「知道機會可能只有一次，所以珍惜每次機會之餘，都想享受場上時刻，對自己有所交代。」袁皓俊認為今場形勢均等，雙方各有港隊成員缺陣下，正好給其他球員表現機會。

顏卓彬短暫回歸要證明自己 傑志上場大捷躋身決賽，是役更有借將顏卓彬從深水埗短暫回歸，「彬仔」對重披「藍鳥」球衣感興奮，希望趁機證明自己：「好掛住同舊隊友一齊並肩作戰，有冇得踢就順其自然，但都想將呢半季學到嘅嘢，帶返畀傑志。」

艾里奧及周緣德兩名中堅正隨港隊集訓，羅拔圖（Beto）上場因此要移入中路，成功助球隊保持不失，Beto承認這位置充滿挑戰。是役再遇老對手理文，Beto相當期待：「理文一定唔易應付，但最重要係我哋發揮出自己最佳水準，今場波贏就捧盃，梗係全力以赴。」

傑志守將 羅拔圖（左）