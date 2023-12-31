2023國際體壇風雲人物 釋放正能量感染世界

祖高域

體育擂台從來都係英雄地，勝者為王，能躋身世界頂尖的叱咤體壇巨星，都具備超凡的鬥心、爐火純青的技術、絕佳的體能、強大意志及力敵智慧。國際體壇於2023年呈現一幕又一幕的經典，以下每位風雲人物均在過去12個月創造非凡戰績，成就人類突破，感染着無數體育迷，推動大家向更強的自己努力，愛拚才會贏！

祖高域24貫創網壇歷史 塞爾維亞球王祖高域隨着防疫措施放寬後，今年強勢回歸球壇，一口氣贏得3項大滿貫將歷史改完又改，整個賽季戰績56勝7負，並擸走兩座1000級大師賽冠軍，兼重奪「世一」之位。

8次年終排名第1 因去年禁入境風波後，祖高域今年初重返墨爾本球場，並成功第10次捧走澳網錦標，寫下紀錄；繼而在「泥地王」拿度因傷缺陣下，36歲的祖高域在法網連挫兩位新世代艾卡華斯及魯特，捧走個人第23「貫」創歷史，成為史上擁有最多大滿貫冠軍的球手。祖高域今季在四大滿貫僅在草地的溫網被艾卡華斯粉碎好夢，屈居亞軍，然而季尾再保持氣勢拿下美網錦標，將紀錄擴大至「24貫」，並穿上印有「24」及他與高比拜仁合照的T恤，向「黑曼巴」致敬。

祖高域全年處於巔峰狀態，季尾更擸走生涯第7個ATP年終總決賽冠軍，及第8次奪得年終排名第1，處於世界第1的周數已闖過了400周大關。

施華德後上冧莊年終一姐 世界「一姐」波蘭名將施華德，今季奪得6個錦標，當中包括成功衞冕法網，即使一度被白羅斯名將莎芭蘭卡威脅，世界排名一度跌落第2，但憑着在WTA年終賽表現強勢，首奪總決賽冠軍，兼令她蟬聯「年終第一」的寶座。

這位22歲球后在季尾連續兩年被選為WTA年度最佳球手，也是自「細威」S威廉絲於2012至2016年之後，首位能夠「冧莊」年度最佳的球手。

歌莉加芙名利兼收 至於19歲的美國人氣球手歌莉嘉芙，今年同樣贏得6個冠軍，當中包括美國公開賽，並升上生涯最高的世界排名第3。這位「黑珍珠」與施華德一樣都是網壇富婆，歌莉嘉芙今年收入2,270萬美元（約1.77億港元），至於施華德今年收入更高達2,390萬美元（約1.86億港元），排全球女子運動員首位。

養傷1年！拿度準備生涯最後探戈 22個大滿貫冠軍的西班牙網球傳奇拿度，今年1月在澳網後因臀傷一直缺席比賽，直至年底預言，2024年將是其職業生涯的最後一年。

艾卡華斯強勢崛起 37歲的拿度自2005年首奪法網後，每年都會參賽，在他所得的22個大滿貫錦標中，其中14個就是來自法網，並且已成網壇紀錄。這位「泥地王」其後在6月宣布接受左腰肌腱手術，今季提早收咧。經過6個月的休養及康復後，拿度於11月中宣布以2024年1月的布里斯班網賽作為復出首戰。

「泥地王」的職業生涯進入倒數，然而視他為偶像的西班牙小天王艾卡華斯則繼續擴大強勢，20歲的他今年7月在溫網粉碎了祖高域的好夢，雙方在決賽激戰接近5小時，艾卡華斯以盤數3比2力挫塞爾維亞球王，首次捧走這項草地大滿貫錦標。

世界蛙王覃海洋擸盡金牌 新一代「世界蛙王」覃海洋橫空出世，於福岡世界游泳錦標賽包攬50米、100米及200米全部3項蛙泳的金牌，成為史上首位達到這創舉的泳手，連同接力賽，共擸走4金。這位24歲的中國泳星，更締造200米蛙泳的世界紀錄。

承接這股氣勢，覃海洋在成都世大運繼續橫掃；到杭州亞運幾乎無敵手，獲得5金，包括於50米、100米及200米蛙泳以破賽會紀錄姿態封王，大熱膺得亞運MVP。其後回到國際戰線，覃海洋在世界盃3站9項賽事奪走9金，登上世盃「一哥」天王位。

世界游泳機構World Aquatics更評選覃海洋為「年度最佳男泳手」，令豐碩的一年劃上完美句號。

祖傑勒邦占士各領風騷 NBA巨星「大帝」勒邦占士，今年2月為湖人披甲對雷霆一役中，攻入個人職業生涯第38,388分，超越「天勾」渣巴而成為史上得分王。

然而，NBA總冠軍則由「小丑」祖傑帶領的金塊奪得，金塊於總決賽第5回合，以94比89擊敗熱火，場數4比1贏下等待了47年的王座。祖傑並以場均得分30.2、14籃板、7.2助攻，毫無懸念當選FMVP，是自2002年奧尼爾後，首次有中鋒獲得這個殊榮。他也成為史上選秀順位最低的FMVP，於2014年選秀會以第2輪、第41位獲選。

值得一提是，灰熊球星莫蘭也成為今年另一話題人物，由於他兩次直播中持槍，屢教不改，換來重磅罰單，NBA重判他停薪禁賽25場，至年底才復出。

紅牛韋少豪奪19站冠軍 2023世界一級方程式賽車依然是「紅牛車王」麥斯韋斯塔本的天下，他全季豪奪19站冠軍，打破史上單季贏得最多分站的紀錄，毫無懸念第3次成為F1總冠軍，並帶領紅牛登上冠軍車隊寶座。

事實上，「韋少」連破多個F1紀錄可謂「隻手遮天」，由5月的邁阿密站掄元開始，他連贏至意大利站共10個分站，創下連勝紀錄、此外他更創下最早鎖定總冠軍、最懸殊分數捧盃等紀錄。其中一項最有趣的統計，是他在今年荷蘭站賽事共進入維修站6次，平了畢頓保持的最多進站紀錄，最終他亦在該站封王。

47歲奧蘇最年長全英盟主 30年前他是最年輕的全英賽冠軍，桌球傳奇奧蘇里雲在12月初舉行的全英決賽上，成為了最年長的盟主；這位世界「一哥」以10比7力壓中國球王丁俊暉，時隔一年半後終於打破排名賽錦標荒，並歷史性第8次捧走這項被譽為桌球壇三大重要賽事之一的錦標。

桌球一哥贏過40個職業錦標 48歲的「火箭」今屆全英賽連破多項紀錄，包括成為史上最年長的全英冠軍，打破了Doug Mountjoy於1988年所創的46歲零172日紀錄。同時，也是「火箭」生涯第8個全英冠軍，93年他以17歲之齡首度封王，隨後分別在1997、2001、2007、2014、2017、2018奪標，今年則再以紀錄性捧盃。

這位英格蘭傳奇球星成功奪得了生涯第22個「桌壇三大賽」冠軍，保持住世界「一哥」寶座，也是他生涯第40個職業排名賽錦標。

安洗瑩爆發橫掃羽壇 南韓羽壇天后安洗瑩本年度實力驚人蛻變，豪奪10個排名賽冠軍兼登上世界「一姐」之位，惟年終賽被寶島球后戴資穎粉碎好夢，未能追平日本球王桃田賢斗於2019年創下史上單季11冠的紀錄。

安洗瑩今年先後奪得印度公開賽、印尼大師賽、全英賽、泰國公開賽、新加坡公開賽、南韓公開賽、日本公開賽、世錦賽、中國公開賽及杭州亞運冠軍，豪奪10冠讓她榮膺世界羽聯年度最佳女運動員，實至名歸。

年終賽４強不敵戴資穎 然而，在年終賽被視為奪標大熱的她，於準決賽不敵中華台北的戴資穎，4強止步；最終戴資穎在決賽擊敗西班牙的馬蓮，4度贏得年終賽女單錦標，但這個冠軍卻未能改變她明年退役的計劃。

長氣袋傑譚刷新馬拉松世績 肯尼雅長跑超級新星傑譚，突破人類馬拉松時間極限，於芝加哥馬拉松造出2小時零35秒的新世界紀錄，比基普喬蓋原保持的舊世績，推前了逾半分鐘，被封為新一代馬拉松之神。

23歲的傑譚是自學成才的跑手，自小在高原生活，長期步行的習慣令他鍛鍊出非一般的心肺功能，事實上，他只參加了3個馬拉松比賽便一舉登上世界之巔，創下人類歷史上首位在2小時1分鐘內完成42.195公里的奇才。他的教練透露傑譚成功的秘訣除了天生異稟的體質，還有他比一般人訓練得更長的距離，他試過在倫敦馬拉松前連續3星期每周跑300公里以上，而平時也維持每周250至280公里訓練量。

比莉絲再躍起 創體操傳奇 美國「體操女王」比莉絲用生命告訴世人，如何逆轉厄運，再創高峰。經過東京奧運的中途退賽後，很多人以為她就此退役，然而26歲的她永不言敗，成功克服身心的困難，今年於安特衞普舉行的世界體操錦標賽中，連奪女子全能、團體、平衡木及自由體操的金牌，打破多項紀錄，包括歷史性第6次成為全能女王、累積30面世界賽獎牌，壓倒歷史上任何一位男子及女子體操好手，成為世界賽之最，因而被冠以史上G.O.A.T最偉大體操傳奇。

戰勝血癌！池江璃花子再踏亞運頒獎台 日本泳壇傳奇飛魚池江璃花子，戰勝了血癌復出比賽，成為2023年最激勵人心的頭條故事。杭州亞運會女子50米蝶泳決賽上，這位「抗癌鬥士」力拚下，贏得一面銅牌！與上屆她在雅加達亞運獨取6項冠軍相比，雖然這塊銅牌看似「微不足道」，但事實卻是相反，池江璃花子克服頑疾，重燃生命，那分鬥志及勇於重掌命運的毅力，教人動容，這個獎牌的分量連中國蝶后張雨霏也被打動，感動流淚。

賽後張雨霏擁着池江璃花子，激動地拍拍對方，「看到她終於收穫了一面獎牌，覺得她太不容易了。」而這一個畫面，也成為亞運會中最感人的場景。

祖高域 覃海洋 安洗瑩 施華德 「韋少」駕駛紅牛戰車，所向披靡。 傑譚 拿度 奧蘇里雲 比莉絲