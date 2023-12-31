與魯列夫獲選最佳拍檔 卡查諾夫：多謝晒！
今屆「中銀香港網球公開賽2024」星光熠熠，其中被列為2號種子卡查諾夫，早前與魯列夫被選為「最受球迷歡迎雙打拍檔」，這位俄羅斯好手對兩人能夠得到那麼多球迷歡心，感到興奮。
笑言「合作打得很差」
卡查諾夫與魯列夫除會於單打項目登場，也會攜手出戰雙打，最近兩人更獲選為「最受球迷歡迎雙打拍檔」，卡查諾夫打趣道自己並不喜歡與對方合作，引來全場大笑，他笑道：「我和魯列夫小時候已認識對方，曾經一齊參加雙打，但當時打得很差，所以我倆決定不會再合作，豈料我們後來一同出戰ATP盃，使大家再次合作。」他續稱：「大家就算比賽時都會一起說笑，令我很享受比賽，但從未想過被選為『最受球迷歡迎雙打拍檔』，很高興那麼多球迷喜歡我們，」
至於魯列夫較早前受訪時，就笑稱與卡查諾夫相處，總是十分有趣：「卡查諾夫是個頗有趣的人，他經常問問題，但他不會聆聽別人的答覆，只會自說自話，練習時也不時跟我一起玩，常常逗人開心。」
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