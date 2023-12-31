與魯列夫獲選最佳拍檔 卡查諾夫：多謝晒！

笑言「合作打得很差」

卡查諾夫與魯列夫除會於單打項目登場，也會攜手出戰雙打，最近兩人更獲選為「最受球迷歡迎雙打拍檔」，卡查諾夫打趣道自己並不喜歡與對方合作，引來全場大笑，他笑道：「我和魯列夫小時候已認識對方，曾經一齊參加雙打，但當時打得很差，所以我倆決定不會再合作，豈料我們後來一同出戰ATP盃，使大家再次合作。」他續稱：「大家就算比賽時都會一起說笑，令我很享受比賽，但從未想過被選為『最受球迷歡迎雙打拍檔』，很高興那麼多球迷喜歡我們，」