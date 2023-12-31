群星雲集！今日維園開戰黃澤林首圈撼姆錫迪

「中銀香港網球公開賽2024」將於今日至1月7日展開，賽會昨午舉行抽籤儀式，持外卡直入首圈的香港網壇新星黃澤林（Coleman），將會與6號種子，意大利的姆錫迪交鋒，肯定有好戲睇。

香港共有3位球手持外卡參賽，其中Coleman直入正賽，首圈與4月在蒙地卡羅大師賽16強淘汰祖高域的姆錫迪交手，另外兩名香港代表王康傑及王子夫，則要出戰資格賽。至於其他焦點球手，魯列夫、卡查諾夫及泰科爾首圈輪空，直入次圈，克羅地亞名將施力則會與斯特魯夫爭出線。

即將首次出戰ATP250級賽事的黃澤林，今年表現理想，世界排名從1000升至生涯最高的第250位，又曾打入ATP挑戰賽決賽，他對本季演出感到滿意，來季會努力保持好成績：「本身季前目標是打入頭300，現在能夠位列第250位絕對較預期理想，我覺得下半年經歷杭州亞運洗禮後，開始適應頂級球手的打法，愈打愈好，盼來季Keep住這團火，繼續衝刺！」

以享受心態作戰 魯列夫、施力及卡查諾夫等世界頂尖球手，都會參加這個比賽，Coleman稱會以享受的心態作賽，吸取經驗：「有很多實力強勁的球手參賽，對我而言是全新的挑戰，因為他們的能力，應該比我在挑戰賽面對的球手更強，我會好好享受比賽，希望能盡快跟上對手的節奏。」

魯列夫在抽籤儀式前亦有受訪，他信心滿滿，表示會在這項賽事全力爭勝：「希望能夠發揮應有水準，打入賽事較後階段，全力備戰澳網。」這位首度來港作賽的球手，也稱讚香港環境十分良好：「我上周五（29日）較遲開始練習，此前有到處逛逛，這裏很多店舖和餐廳，生活十分方便。」

圖、文：鄧文滔