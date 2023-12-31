3個月3冠！陳衍婷奪WBC金腰帶

香港女拳手陳衍婷再奪金腰帶，日前於WBC世界拳擊理事會亞洲洲際輕蠅量級決戰中，擊敗泰國女拳手Peeyaluk，僅僅3個月橫掃3條金腰帶，原來為挑戰這場錦標，她特意邀得曹星如前教練、菲律賓名師Mr.Jaro進行特訓，終憑無窮鬥志及努力達成目標。

邀Mr.Jaro特訓見成效 32歲的陳衍婷由今年7月轉戰職業賽，戰績亮麗，已先後奪得泰國職業拳擊協會（PAT International）輕蠅量級冠軍，及香港拳擊總會女子組48公斤級別冠軍，來到本月28日舉行的WBC亞洲洲際賽，她賽前一個月跟隨來自菲律賓的名師Mr.Jaro，每日進行體能訓練、力量訓練、拳擊技巧及對打練習，進步神速。

她表示為了WBC打10個回合的賽事，所有訓練強度比以前更高，「絕對唔會因為我係女仔，訓練強度就減弱，而係同其他男性職業拳手一樣，仲要同佢哋對打。剛剛開始嗰陣真係有啲唔適應，但係我對拳擊嘅熱愛同堅持唔會比男仔弱，狠起嚟，女仔絕對唔會輸畀男仔！」