創慈善團體協助弱勢兒童 呂楚威用籃球影響生命

前甲一及香港籃球隊名將，現任崇德飛鷹主教練的呂楚威，一早視籃球為終身職業，近日他增添一個新的身份——慈善團體創辦人，與朋友Edwin創立一所名為「香港創科運動及復康支援中心有限公司」的慈善團體，目標是為社會弱勢兒童提供免費或低收費的籃球訓練和體適能支援，同時致力結合創新科技和運動，提供康復支援服務，希望以另一角色服務社群，十分有意義。

服務兼顧訓練復康創科 運動員生涯長路漫漫，難免會累積不少傷患，籃球員出身的「威Sir」亦不例外，使他萌生創立復康中心的想法：「運動員不時會在比賽中受傷，令我打算開設復康中心，幫助更多青少年或運動員克服傷患，回饋社會。」「威Sir」稱其復康中心主要對象為低收入青少年、特殊需要學生以及傷殘運動員等。事實上，他在兒童院工作了16年，對怎樣透過籃球運動來協助下一代成長，可謂別具心得。

「威Sir」坦承起初要取得資金創立中心絕不容易，幸好復康中心服務逐漸上軌道，現正計劃把中心搬遷到較大地方，提升服務質素：「我們的中心暫時只得運動治療，希望籌集資金後，物色較大的地方，包含物理治療設施，我們亦可以利用新中心，向長者和青少年開講座。」曾馳騁甲一19年、並為福建及永倫贏得聯賽冠軍的呂楚威道。

該復康中心於2至3個月前已正式投入服務，「威Sir」透露目前有超過10位運動員在中心接受治療，形容開設中心意義重大：「我覺得很多小朋友對傷患未有太大理解，可能不慎扭傷後，未有作檢查後繼續打，令傷勢更嚴重，所以我們中心希望教導青少年克服傷患。」

「威Sir」努力為社會弱勢兒童帶來了希望和改變，他的慈善機構成為了一個重要的平台，為孩子們提供學習、成長和發展的機會。而他的故事激勵着我們關注和幫助那些需要幫助的孩子們，並以他為榜樣，追求自己的夢想並影響他人的生命。

圖/文：鄧文滔