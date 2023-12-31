派5蛋大破深水埗 香港U23開齋！

昨日「賽馬會菁英盃」戰火重燃，其中A組的深水埗於九龍灣公園鬥香港U23。香港U23憑鄧筵霑梅開二度，加上盧錦宏、林智豐及林學㬢各建一功，最終以5比0大炒深水埗，取得今季首勝。

深水埗今場由陳靜謙復任正選，與宋柱浩、拿亞鎮守後防，顏卓彬在中場派牌，支援箭頭鄧嘉攻堅，3名U22球員為劉家城、梁羿童及張廣然。香港U23則派出宏愷志、鄧筵霑、宋紘毅及李樂謙4名U22擔正，郭子堦、鄭進泓在中場掃蕩，入球重任落在林智豐身上，林學㬢先列後備。

鄧筵霑梅開二度 兩隊開賽初段未入局，僅有香港U23中場郭子堦射門斜出較為有威脅。23分鐘宏愷志頭部受傷，由嚴啟倬入替。2分鐘後香港U23即打開缺口，鄧筵霑接應郭子堦橫傳，禁區內勁射破網。落後的深水埗嘗試反撲，但鄧嘉遠射力度欠奉。上半場尾段香港U23有次黃金機會，對方門將李溢晉解圍失誤，李樂謙截到後但射門不中目標，半場香港U23領先1比0。

易邊後深水埗換入黃琛喆加強攻力，47分鐘再失多球，盧錦宏門前混戰射入，香港U23領先至2比0。深水埗未有放棄，56分鐘艾雲馬高域罰球直射，被雲天樂撲出底線。61分鐘香港U23再下一城，鄧筵霑禁區頂燙射笠死李溢晉。3分鐘後李樂謙左路落底傳中，林智豐近門撞入。比賽尾段林學㬢笠射為香港U23埋齋，助球隊以5比0擊敗深水埗，取得今季各項賽事首勝。

圖/文：李浚湣