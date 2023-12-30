江旻憓期待巴黎大王宮戰奧運
「油尖旺青少年劍擊比賽」昨日假西九戲曲中心圓滿結束，香港女子重劍1姐江旻憓（Vivian）出席頒獎禮，她表示相當期待明年奧運在巴黎大王宮比賽，同時希望打破「世一魔咒」，在奧運取得佳績。
Vivian昨日在頒獎禮鼓勵年輕劍手，要保持熱愛劍擊和追求進步的心。活動結束後有劍手和市民爭相向Vivian要求合照，她亦欣然答應，並祝福大家新年快樂、身體健康。江旻憓今年世界排名重返第一，不過回顧全年表現她卻有點失望：「今年拿到年終第一，我覺得自己的確比上次（2019年）登上『世一』時有進步，但還是不夠好，最近兩站表現有點失望，感覺是輸給自己。不過這已是我有史以來表現最穩定的一季，放假後我會調整好心態，對自己再狠一些！」
望打破「世一」魔咒
明年奧運劍擊賽於巴黎大王宮舉行，Vivian表示期待：「大王宮是很漂亮的場館，很期待在那裏比賽。不過劍擊界有個『魔咒』，就是『世一』從未在奧運奪冠，還經常第一場就輸，我要克服這個魔咒。」香港女重隊現排亞大區第一，目前僅餘兩站奧運積分賽，Vivian有信心與隊友合力取得團體賽資格。香港將於2026年主辦劍擊世錦賽，香港劍擊總會主席楊穎新表示：「賽事暫定於亞博舉行，目前已申請場地並展開籌備工作。」他同時透露香港正申辦明年5月的世界盃分站賽，如成事將公布詳情。
圖、文：余樂詩
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