江旻憓期待巴黎大王宮戰奧運

Vivian昨日在頒獎禮鼓勵年輕劍手，要保持熱愛劍擊和追求進步的心。活動結束後有劍手和市民爭相向Vivian要求合照，她亦欣然答應，並祝福大家新年快樂、身體健康。江旻憓今年世界排名重返第一，不過回顧全年表現她卻有點失望：「今年拿到年終第一，我覺得自己的確比上次（2019年）登上『世一』時有進步，但還是不夠好，最近兩站表現有點失望，感覺是輸給自己。不過這已是我有史以來表現最穩定的一季，放假後我會調整好心態，對自己再狠一些！」