黃澤林講新季目標試衝前100

睽違21年的ATP男子職業網球賽，周日於維園網球場展開「2024中銀香港網球公開賽」。近年火速冒起的香港1哥黃澤林（Coleman），昨日接受ATP官網訪問，他坦言主場出戰是夢想之一，並期望新賽季能躋身Top 100及出戰巴黎奧運。

19歲的Coleman青年時代先後兩奪青年大滿貫男雙冠軍（2021美網及2022澳網），升上成人組後首度在主場亮相ATP賽事，是其職業生涯一大里程碑。「這真是令人興奮，我在電視裏看過很多出色球手如魯列夫、施力及卡查諾夫等比賽，很期待跟他們較量。」

周日維園出戰夢想成真 在ATP官網專訪中，亦提到Coleman自5歲開始學習網球，近幾年到西班牙拿度網球學校受訓，繼而在ATP挑戰巡迴賽有出色表現，令其世界排名不斷攀升，由年初的743位跳升到最近的253位，成為香港網壇史上世界排名最高球手。對於新季首項比賽於維園主場面對球迷，Coleman稱會盡力做到最好，並大談新季目標：「能夠在香港球迷面前比賽，可謂夢想成真，我已經準備就緒。而且我很愛打大滿貫，可能去到前230就有機會參與外圍賽，希望來年可躋身世界頭100位，以及出戰2024奧運。」

ATP官網對香港巡迴賽亦甚為關注，日前特別撰文講出比賽5大看點，當中包括世界排名第5的魯列夫參戰，加上施力傷愈復出，而過往多位網壇經典如森柏斯、阿加斯、張德培及拉夫達等都曾在維園留下汗水。