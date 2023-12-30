安達臣：海外集訓專注戰術演練

正於阿聯酋阿布扎比備戰下月中「亞洲盃」決賽周的香港足球代表隊，周四已完成抵埗當地後的首課操練。主教練莊恩安達臣大談操練情況，表示提早到西亞進行海外集訓，有助球員適應當地環境，並指集訓目的是提升球隊比賽速率及侵路性。

更多時間同球員相處

在阿聯酋阿布扎比首日操練過後，安帥分享港隊在當地的適應情況：「首課天氣同場地都非常好，但球員經過舟車勞頓後再匆匆應付訓練，係有啲困難，見到佢哋仲係受時差影響。」港隊在「亞洲盃」決賽周前，提早逾兩周到西亞集訓，安達臣強調此舉有實際必要：「今次同上次備戰外圍賽前嘅集訓形式相似，對我都好重要，因為可以有更多時間同班球員相處，去幫佢哋取得進步，從中搵出最適合球隊嘅踢法，希望喺決賽周爭取佳績。」