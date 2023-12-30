傑志派5蛋元旦同理文爭冠

「香港超級聯賽會盃」昨晚續演4強對決，傑志與東方爭奪決賽席位。結果派出多名外援的傑志憑迪美路夫梅開二度，加上羅素、查理史葛及明加索夫各入一球，以5比0輕取東方，元旦日將與理文爭冠。

「藍鳥」正選派出6位外援，包括恩查、伊高沙托尼及明加索夫組成進攻三叉戟，米基爾、基爾頓及查理史葛負責中場，金信煜先列後備；東方有吳宇曦及柏拔等4位U22球員擔正，鐘樂安戴起隊長臂章鎮守後防，巴拉克及于楊兩位特邀球員齊齊亮相，後備席12位球員全為U22小將，其中11人不足19歲。

迪美路夫後備入替起孖 傑志開局憑角球攻勢搶得先機，3分鐘羅素接應隊友二傳，插水式頭槌頂入，早早為球隊領先。16分鐘恩查落底傳中，查理史葛接應燙射得手，為傑志拉開比數。「藍鳥」攻勢不絕，29分鐘，基爾頓傳入門前，明加索夫一頂入網。傑志採取前場緊逼下，東方難以組織攻勢，半場落後3球。

換邊後傑志未有收手，後備入替的迪美路夫先後兩次起腳，均未能考驗廖富源。57分鐘，基爾頓落底傳中，明加索夫一射僅僅高出。東方隨後換入高銘浩及高銘藝一對孖生兄弟兵，並加強前場逼搶，惟攻勢未見起色更再度失守，78分鐘金信煜傳中，造就迪美路夫射成4比0。84分鐘，羅素回後，迪美路夫完成最後一擊，個人梅開二度，傑志鎖定5比0勝局，元旦日與理文爭奪「香港超級聯賽會盃」冠軍寶座。

圖、文：林卓臻