on.cc東網直播 賽馬會菁英盃駁火騷 深水埗香港U23搶Ｗ趕收爐

深水埗前鋒 張廣然（綠衫）

今日「賽馬會菁英盃」戰火重燃，A組賽事深水埗於九龍灣公園火併香港U23。兩軍今季第3度交手，近期表現頗有起色的深水埗，希望把握機會一嘗勝利滋味；香港U23為打開小組勝利之門，同樣毫無保留。兩軍旗鼓相當，誰能以勝利為2023作結，踢過方知。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

深水埗上場「賽馬會菁英盃」最終被港會逼和4比4，未能保住勝利。主教練陳浩然指球隊在領先情況下，必須要做得更好：「班球員喺領先緊嗰陣，要點樣去應付，呢方面已經交咗『學費』，今日再鬥香港Ｕ23，希望球員各司其職。」「陳Sir」又表示會透過接下來的5場「賽馬會菁英盃」作輪換，讓較少上陣的球員提升狀態，為未來聯賽征途作準備。

劉家城盡責任提點隊友 上季征戰丙組聯賽的Ｕ22中堅劉家城今季初戰港超聯，他表示頂級聯賽與低組別賽事分別頗大：「最明顯嘅分別係身體對抗性，攞波做決定都要更快，我雖然年紀比較細，但踢得中堅就有責任嗌住隊友，溝通方面問題唔大。」「家城」又對球隊近況及實力有信心，認為是役有能力在香港Ｕ23身上全取3分。

香港Ｕ23繼早前聯賽後再遇深水埗，惟主教練司徒文俊透露是役人腳不整，劉家喬因私事缺席，林學曦、吳文希及李卓軒則有傷在身，未必冒險派他們上陣。談到今場對手，「司徒Sir」稱深水埗近況甚勇，幾位外援逐漸上力，必定為己隊帶來極大挑戰：「艾雲馬高域同雲尼馬高域喺中前場作用好大，鄧嘉近期腳風亦好順，我哋一定要集中精神，唔好畀佢哋咁多機會。」

雲天樂：做足準備擸3分 門將雲天樂對上場聯賽領先深水埗兩球下，被對手逼和感到非常可惜，但有信心今日能一挫對手：「上次咁樣畀佢哋追和，對士氣點都有影響，但比賽係逐場計，我哋已經準備好同深水埗搏殺，呢場攞晒3分。」

深水埗中場 雲尼馬高域（左） 香港U23門將 雲天樂 香港U23中場 郭子堦