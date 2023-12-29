伍健親解聯賽會盃４大目標

傑志會長 伍健

繼冠忠南區會長陳文俊以港超聯賽會代表身份，呼籲球迷支持第一屆「香港超級聯賽會盃」後，傑志會長伍健亦有感而發，撰文向球迷介紹這個全新賽事的由來，全文如下：

昨晚轉載了陳文俊先生有關港超聯賽會盃的貼子，見到球迷的反應，正反兩面都有。

有人講過，宣傳無所謂正面或者負面，最重要是要有宣傳。

支持港足應對衝擊 周四（28日）開始的第一屆「香港超級聯賽會盃」最重要是得到廣大球迷的關注。坦白說，這個賽事絕對是無中生有，目標有幾個：第一，香港足球界正全力支持港隊，為亞洲盃好好的作準備，無論最終港隊成績如何，各支港超球隊都盡了我們的責任，就是恒常為港隊和各梯隊提供球員，任君選擇，在球季內作出前所未見的配合，讓港隊有最充裕的時間做準備。

第二，港超球隊注意到，港隊在球季中的兩個月抽調了26名最有狀態的本地球員，無論港超聯球會如何配合，香港職業足球的產業必然受到衝擊，球迷入場的意欲難免受到影響。難道球迷想見到球圈漠視這個衝擊？還是支持港超球隊，有心有力地為球迷提供一個具新鮮感的賽事，提供一個元旦日假期活動？

保持狀態互相扶持 第三，港超聯賽會要持續為各支球隊安排比賽，讓所有留在香港的球員維持比賽狀態，令之後的港超比賽保持在最高水平。

第四，港超聯賽會建立這個籌款平台，將場地廣告和門票收入都在扣除開支後，全數撥交港超聯賽會，在季尾的盈餘會平分與港超聯賽會的11支參賽球隊，最終受益的很可能是港超聯中規模較小的球隊，這個「互相扶持」的文化，實在值得大家支持並推廣出去。

港超聯賽會和各支球隊已經準備就緒，這個在全力支持香港隊應付亞洲盃下，誕生出來的賽事，最終成功與否，關鍵在於球迷這三天的反應。

香港搞波困難重重大家都知，希望球迷願意為全力支持港隊的各支港超球隊，而入場支持「香港超級聯賽會盃」，謝謝。