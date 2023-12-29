3:2挫標準流浪理文闖決賽

昨晚「香港超級聯賽會盃」在旺角大球場，爆發首場4強大戰，理文對陣標準流浪。今場賽事吸引1,256名球迷入場，流浪在姚浩明上半場尾段直紅被逐下，最終以2比3不敵靠基華尼頓梅開二度的理文，「黃黑軍團」率先入決賽。

特邀球員「歐冲」先列後備 「黃黑軍團」今場正選起用6名外援，包括後衞立花稜也、保利臣、安尼亞、亞哥斯達、杜度、基華尼頓。流浪方面亦精銳盡出，兩名新兵盧美菲亞、林堂眞悉數擔正，林嘉緯、神田夢實在中場派牌，回流的特邀球員歐陽耀冲、楊佰霖先列後備。

陣容不整的流浪，5分鐘率先失守，林嘉緯回傳失誤，安尼亞搶得皮球後勁射破網，助理文領先1比0。33分鐘，理文一次反擊，造就基華尼頓輕鬆射入，領先2比0。3分鐘後流浪再收到壞消息，姚浩明「開㬹」打中顏樂楓，直紅被逐出場。打少一人的流浪，即換入基藍馬填補後防空缺，半場暫時落後兩球。

易邊後49分鐘，理文基華尼頓扣過對方後衞妙射破網，「黃黑軍團」遙遙領先3球。理文之後有顏樂楓勇戰傷出，流浪73分鐘憑劉智樂入球扳回一城，補時階段盧美菲亞頭槌再入多球，但流浪最終仍以2比3不敵理文，只能轉踢季軍戰。

圖／文：李浚湣