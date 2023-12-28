兩大網壇巨星拍住上 祖高域艾卡華斯沙特掘金

當今男子網壇兩位焦點球星塞爾維亞「球王」祖高域及西班牙小天王艾卡華斯，在新一季開打前夕拍住上到沙特阿拉伯「搵銀」兼為澳網熱身。

被視為當今兩位最大競敵的祖高域及艾卡華斯，目前在世界排名高踞頭兩位，一個是最年長大滿貫盟主，另一位是最年輕的超新星「貫」軍，他們均被邀請到沙特首都利雅得出戰一項表演賽。

近年大灑金錢沙特推動體壇盛事，今次表演賽正是其踩入網球圈的「頭盤」。據悉該國正爭取舉辦ATP及WTA的賽事，並計劃在每年首個大滿貫即澳網之前，可讓一眾球員作為澳網作熱身，而最快可望2025年實行。

祖高域未言休想打過40歲 同時，祖高域雖已36歲，但近日他受訪時坦言未有計劃掛拍，更表示會以美式足球名將布雷迪作為模範︰「布雷迪是一個最佳的冠軍典範，他是我的學習對象，希望自己可以在職業路上跨過40歲或更多……大家一齊期待。」本身布雷迪與祖高域私交甚篤，2023年法網決賽時曾是座上客，而他今年初以45歲之齡退役。