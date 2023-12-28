「前妻」首為離婚發聲 羽生結弦寫親筆信反擊

羽生結弦

日本「花滑王子」羽生結弦上月中宣布離婚，結束105天的「短命婚」，但這段震驚國際的消息繼續成為傳媒焦點，據傳媒報道指，傳聞的前妻小提琴家末延麻裕子首度發聲訴說離婚心境，然而羽生結弦同日亦在社交平台貼文疑似反擊報道。

被指個性不成熟 羽生結弦今年宣布結婚及離婚都哄動體壇，而其妻子的身份一直未有曝光，但有當地傳媒指其「前妻」是日本小提琴家末延麻裕子。在周二「拆禮物日」，末延麻裕子打破沉默，承認已離婚︰「真的，我們已經離婚了，現在我們都在走向不同的未來。」同時，末延麻裕子父親好友的企業家安田正，受訪時亦為「世姪女」發聲，指末延當初為結婚捨棄工作，並批羽生的個性相當不成熟，希望他為未有給予末延獲得幸福而作出道歉。

然而，羽生結弦當晚在社交平台留言，更上載親筆信，似是對這報道作出反擊︰「從10多歲開始，一直面對謊言、妄想，根本沒見過面的相關人士所說的話被寫成報道……真是有趣啊。我會把自己所有的體力、精神、技術及自我，都投注在滑冰上的。」他亦對一直支持他的粉絲表謝意，並強調會在滑冰上盡全力繼續發展。