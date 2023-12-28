1700位不同階層人士受惠 網總×賽馬會請睇中銀網賽

中國香港網球總會昨日宣布，香港賽馬會成為「中銀香港網球公開賽2024」的官方社區合作夥伴，致力推動本地弱勢社群對體育的欣賞及參與運動。

這項ATP男子網球巡迴賽時隔21年再在香港主辦，比賽於2023年12月31日至2024年1月7日在維園網球場舉行，大會將邀請逾1,700名來自「賽馬會樂動網球計劃」、協康會、香港失明人協進會、香港聾人福利促進會，以及特殊教育機構的受惠者，包括學生、殘疾人士和長者等免費入場觀賽並享受世界級網球盛事。

設工作坊介紹觀戰禮儀 除了入場觀戰，網總亦安排社區網球工作坊，由教練指導參加者網球知識和賽事的幕後體驗，包括參觀網球設施、現場觀看網球比賽的一些基本禮儀，以及在「網球同樂區」內的迷你網球場進行網球體驗。

同時，大會亦舉辦職業先導計劃，為香港專業教育學院和香港浸會大學的學生提供各個賽事運作範疇的體驗，讓他們吸取體育行業中寶貴的工作經驗，為體育界的持續發展作出貢獻。參與的學生將在賽事的不同範疇中作義工服務，包括賽事管理、球場服務、球員服務、票務和場務管理、交通和「網球同樂區」的運作安排。