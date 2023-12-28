帶25人集訓安帥：仲未齊腳！

香港男子足球代表隊為備戰明年舉行的「亞洲盃」決賽周，昨午啟程前往阿聯酋阿布札比進行海外集訓。港隊大軍暫時僅25人，主教練莊恩安達臣指今次或許是上任後帶領過的最佳陣容，又承認稍後時間將再補選1名球員，潛在人選包括杜度在內等3至5名球員。

3至5人爭最後一席 25名港隊球員連同多名職員，昨午齊齊穿着西裝步入機場，出發前往阿聯酋阿布札比備戰「亞洲盃」，現場更有近20名球迷送機，場面十分熱鬧。今屆「亞洲盃」允許註冊26名球員，惟港隊決選名單僅25人入選，對此主教練莊恩安達臣承認將再補選1人，潛在人選包括3至5名球員：「直至第一場波開賽前6個鐘，所有球員包括黃洋都有機會，目前仲未決定。大約有3至5個球員喺名單之中，但我唔會透露名字或者位置，只可以話杜度係其中一人，但佢仲未攞特區護照，唔可以註冊。」

至於梁諾恆、徐宏傑等落選，安帥解釋道：「梁諾恆因膝傷缺陣，仲要3至4個星期先復出。徐宏傑對上兩課練波都有參與，但佢傳波、射波隻腳仲出現痛楚。」安帥又提到自己上任兩年，今次或許是其帶領過港隊的最佳陣容，多名球員持續成長，又增加了艾華頓、史提芬彭利拿等入籍兵，令前線更具質素。

莊恩安達臣