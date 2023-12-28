陳文俊籲球迷捧場撐本地波
首屆「香港超級聯賽會盃」今晚正式開打，港超聯賽會代表陳文俊日前發文，呼籲球迷入場觀看賽事，支持港超。
陳文俊表示港隊相隔多年，再次打入「亞洲盃」決賽周，因此接納主教練莊恩安達臣要求，對港隊訓練及熱身賽作遷就，形容港隊為「牡丹」，港超聯則為「綠葉」，並提前上演「賽馬會菁英盃」分組賽，以免影響球隊成績。
盼亞洲盃期間刺激球市
惟他坦言短時間內不斷舉行「賽馬會菁英盃」，難免影響球迷入場意欲，因此港超聯賽會決定舉辦「香港超級聯賽會盃」，嘗試在港隊備戰「亞洲盃」期間刺激球市，所有收益會由港超聯11支球隊平分：「希望球迷能夠明白，港超聯各隊都全心全意支持港隊競逐亞洲盃，但在大部分球隊都有球員因入選港隊，而缺陣的情況下，香港的職業足球並沒有停頓下來。」
陳文俊最後亦鼓勵球迷，在支持港隊出戰「亞洲盃」期間，也要繼續支持港超賽事：「各位球迷請在這段時間，支持港隊同時亦支持港超聯，特別是港超聯賽會盃的4場賽事。我深信4支參賽球隊都會各出奇謀，努力地為球迷獻技，尤其是元旦日季軍戰及決賽的雙料娛樂，希望大家可以入場支持。」
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