陳文俊籲球迷捧場撐本地波

盼亞洲盃期間刺激球市

惟他坦言短時間內不斷舉行「賽馬會菁英盃」，難免影響球迷入場意欲，因此港超聯賽會決定舉辦「香港超級聯賽會盃」，嘗試在港隊備戰「亞洲盃」期間刺激球市，所有收益會由港超聯11支球隊平分：「希望球迷能夠明白，港超聯各隊都全心全意支持港隊競逐亞洲盃，但在大部分球隊都有球員因入選港隊，而缺陣的情況下，香港的職業足球並沒有停頓下來。」