on.cc東網直播 香港超級聯賽會盃揭幕 理文標準流浪鬥攻搶頭炮

理文中場 亞哥斯達（黃衫）

「香港超級聯賽會盃」今晚拉開戰幔，4強戰打頭陣有理文與標準流浪，在旺角大球場一決高下。「黃黑軍團」於2023年最後出擊，當然希望以勝仗一洗兩連敗頹風；流浪新加入的外援，為博表現亦不會留力，兩軍近期碰頭都大打對攻戰，今次隨時再演入球騷。（on.cc東網周四晚8時按次收費直播）

兩隊今季各項賽事已交手3次，合共炮製20球。上場於「賽馬會菁英盃」不敵晉峰，理文錄得2連敗，來到今年最後一戰，主教練曾昭達都希望球隊能夠及時反彈：「今次盃賽係比較新鮮，會派沒有傷病球員出戰，亦會進行一定輪換，呢場係球隊喺2023年最後一場波，都希望以贏波作結。」黃威及艾華頓等4位主力要隨港隊出戰亞洲盃決賽周，無緣今次賽事，「達Sir」透露會召回外借大埔的翁煦濤，以應付今次盃賽。

羅焯熙盼贏波告別2023 理文本月曾於「賽馬會菁英盃」以3比4不敵標準流浪，有份出戰的羅焯熙（阿Mo），今場有機會再與出任流浪教練的羅國豪，上演「父子對決」，阿Mo就表示今場會踢得更主動：「希望球隊可以主宰球賽，盡快搵到入球，盡量避免對手打快速反擊，可以喺2023年最後一戰贏波，畫上完美句號。」

陣容不整的標準流浪，上場在「賽馬會菁英盃」補時階段連入兩球，最終以4比4逼和傑志，繼續保持小組不敗之身，總監李輝立（Philip）指賽果屬於很大驚喜，盼望他們今場面對理文可以延續這份鬥心，盡力爭勝：「場場我哋都想贏，今場除咗試吓啲新人，都會盡量擺多幾個外援同主力落場，希望多啲球迷捧場。如果踢得好或者捧盃，相信『莫生』（莫耀強）一定再畀啲獎金出嚟，球員都要搵錢過肥年，戰意一定十足。」

流浪邀「歐冲」楊伯霖助拳 陣容方面，Philip透露已與新兵林堂眞、盧美菲亞簽約至季尾，兩人今場皆可候命，前者將直接填補馬相訓離隊後的空缺。流浪賽前宣布邀請歐陽耀冲及國援楊伯霖參與今次賽事。不過首席射手伊巴謙因面骨受傷，為安全起見或會避戰，而兩名南韓後衞朴鍾範、金旻奎亦繼續因傷缺陣。

理文翼鋒 基華尼頓 標準流浪右閘 盧均宜 理文前鋒 保連奴 標準流浪快翼 劉智樂 標準流浪客串中場 歐陽耀冲