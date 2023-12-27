東網連續9季播港超

‧繼2022至2023年球季後，on.cc東網再次獲得港超聯2023至2024年球季的獨家轉播權，連續9季與這個香港人的聯賽同行。今季on.cc東網再次得到港超聯賽會和足總董事局授權，與RTHK、TVB，以及賽馬會青少年體育記者計劃合作，推行跨媒體直播。

一代中鋒鍾楚維逝世 ‧有「亞洲第一中鋒」之稱的香港70年代足球名將鍾楚維，於今年10月24日下午因癌病離世，享年76歲。鍾楚維60年代於流浪青年軍出身，曾效力愉園，至1981年掛靴，期間曾多次入選香港代表隊。1977年，世盃外圍賽作客新加坡，助攻劉榮業一箭定江山，獲得小組出線資格。

理文標準流浪亞冠初體驗 ‧理文和標準流浪在今年8月，分別以上季港超聯亞軍及季軍的身份，在主場出戰「亞冠盃」外圍賽。理文在香港大球場以5比1大破峇里聯，惟晉級後作客0比3不敵浦和紅鑽出局；至於標準流浪則在旺角大球場，與來自越南的海防激戰120分鐘，最終以1比4遭淘汰。

祖連奴肥彭做晒「自己友」 ‧在港征戰多年的3位西藉前鋒艾華頓、祖連奴，以及「肥彭」史提芬彭利拿，先後獲批特區護照，連同前港甲外援哥連斯之子米高，香港隊主帥莊恩安達臣在鋒線上多了4個選擇。

謝德謙中村掛靴離港 ‧2022至2023年球季後，多位征戰多年的球員決定解甲歸田，當中結束20年職業球員生涯的冠忠南區門將謝德謙，舉家移民英國；而來港多年的日裔歸化球員中村祐人，在不獲理文續約後決定掛靴，與妻子返回日本展開新生活。其他告別港超聯的球員還包括李瀚灝、史建威和曾錦濤等等。

主帥執位堅Sir陳浩然出山 ‧有球員掛靴，亦有教練出山！前富力R&F主帥楊正光，接替鄭兆聰執教冠忠南區；前東方球隊總監兼主教練李志堅，「愛回家」重掌「綠戰士」大埔帥印；連續兩季季中易帥的深水埗，今季邀得前香港飛馬教練陳浩然接手；曾經執教夢想FC的梁志榮，今季離開任職多年的傑志，成為升班球隊均業北區主教練。

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