東方大埔和氣收場

聖誕日合演入球騷 昨日「賽馬會菁英盃」A組假九龍灣公園爆發聖誕節大戰，由東方火併大埔。結果大埔靠卡朗及馬卡雷拿的入球，以2比2逼和憑丹尼爾及黃浩然建功的東方。賽後大埔以13分續踞小組榜首，東方則以6分緊隨其後。■圖、文：林卓臻

東方是役正選派出鍾凱文、黃皓雋及馬希偉3位U22兵，馬高斯坐鎮中場，支援箭頭巴科爾，值得一提後備席10位球員除鐘樂安及廖富源外，其餘9人全為U22球員；大埔3位正選U22球員為林志基、王顯琛及郭縉諾，馬卡雷拿及卡朗於前線衝鋒陷陣，新升上一隊的周卓亞先列後備。

兩軍開局試探為主，埋門鏡頭不多。9分鐘大埔角球機會，馬高斯山度士尾柱接應頂斜。15分鐘大埔後場快開罰球失誤，讓黃皓雋有起腳機會，不過就被林志基一包入懷。27分鐘，馬卡雷拿交前，卡朗起腳中網側。3分鐘後，巴科爾回後，馬高斯勁射被林志基沒收，半場互無紀錄。

李志堅：搶番1分有助出線 換邊後東方換入吳宇曦，攻勢亦漸盛，馬高斯及黃皓雋禁區外先後起腳，同樣考驗不到林志基。62分鐘，丹尼爾接應罰球，高高躍起一頂入網打破僵局。惟東方領先優勢僅維持1分鐘，卡朗禁區頂半窩利一射得手，雙方回到同一起跑線。比賽後段掀起高潮，83分鐘，大埔後防解圍失誤，後上助攻的黃浩然勁射成2比1，眼看東方全取3分之際，補時階段，馬卡雷拿頭槌為「綠戰士」扳平成2比2，雙方和局收場。

大埔主教練李志堅賽後表示，慶幸今場末段搶回1分，對出線絕對有幫助，惟坦言球隊發揮並不理想：「可能球員有啲緊張，例如失嘅第二球，馮冠鳴一心想解圍，點知彈彈吓就被對手入波，希望球員吸取經驗。」至於東方主教練盧比度（Chino）賽後未感太過失望，但承認兩個失球都是因為球員失誤：「好似聖誕節送禮咁，可惜出現兩次失誤，就被對手攻入兩球。」他認為球隊全場形勢佔優，盼望球員日後加以改進。