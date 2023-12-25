香港體壇走過2023

重現新氣象演繹勵志故事 體育教曉人們其中一樣東西，就是面對逆境，黑暗過後總有光明。2023年香港體壇正式走出疫境，盛事復常，終於可以拋開隔閡盡情比拚和打氣。香港馬拉松、國際七人欖球賽、維港泳、香港高球公開賽、保誠網賽、世界女排聯賽、香港公開羽毛球世巡賽、世界越野車錦標賽、FIBA 3×3籃球賽、香港國際壁球賽、WDSF霹靂舞世界系列賽等等，重新激活香港體壇，一眾運動員更衝出香港挑戰世界，演繹一個又一個勵志故事。今年是值得紀念的一年，但願2024香港體壇，教曉我們更多追夢的意義。（部分圖片由港協暨奧委會提供）

何詩蓓「紀錄女王」蜚聲國際 要數2023年「最Wow」運動員，何詩蓓當之無愧。首季出征3站環地中海賽共奪7金1銀，已鎖定4個巴黎奧運自由泳的參賽資格。福岡世界賽贏得100自銀牌，收穫個人首面長池世界賽獎牌。9月亞運6日內掃走2金1銀3銅，寫下兩項亞洲紀錄及4項香港紀錄。

100自泅出史上第3快時間 這位「香港泳后」未有停步，世界盃不斷發威，其中柏林站100米自由泳衝贏世界紀錄保持者史祖絲當及奧運金牌好手姬蒂坎貝爾，造出史上第3快時間，難怪她也直言「我都感到驚訝」。人氣超強的她亦成為熱搜人物，躋身本年度熱搜本地話題人物第7位。

除何詩蓓外，泳壇另一新星麥世霆乘勢崛起，17歲已在以色列舉行的青年游泳世錦賽贏得男子200米蛙泳金牌，寫下歷史。

奪冠！憾負！七欖悲喜交集 香港男子七欖隊憑無間合作及默契，保持在亞洲地區領先位置，屢創佳績，9月以衞冕身份出戰杭州亞運，4強熱血反勝日本，連續4屆闖入決賽，繼而於金牌戰以14比7勇挫南韓，成功冧莊。華將Icon姚錦成曾表示亞運是其港隊退役戰，擔任開幕式持旗手的他奪金後表示「生涯已經圓滿」，惟其後決定繼續為港隊披甲，出戰巴黎奧運外圍賽，可惜在決賽領先下，以14比21憾負日本，奧運門票擦身而過，需落入遺材賽再戰。

黃澤林排名屢創新高 香港19歲網球1哥黃澤林（Coleman）升上成人組後達到里程碑，先於ITF世界巡迴賽突尼西亞站首奪職業賽冠軍，成香港首位於成人職業網賽奪冠男球手，另外10月連續兩站ATP挑戰賽獲得亞軍。Coleman自從在拿度訓練學校受訓後，世界排名屢創新高，由去年的第1,103位飆升至現時第253位，成香港首位躋身前300位球手。這位港將今年亞運亦打出代表作，男單16強對當時世界排名98的吳易昺，最終在連救5個賽點下絕地反勝，贏得掌聲。

劍擊隊豐收獎牌不斷 香港劍擊隊今年擸獎無數，男子花劍隊（左圖）於世錦賽歷史性奪銅，張家朗首戰世大運成「雙金王」，之後他和蔡俊彥於亞運個人賽穿金戴銅，兩人與崔浩然和楊子加出戰團體賽，亦收穫銅牌。

江旻憓重登女重世一 女重方面，江旻憓重返世一，佘繕妡世大運個人賽首次封后，其後她在亞運個人賽摘銀，江旻憓、佘繕妡、朱嘉望和陳渭泠於亞運團體賽摘銀，創隊史最佳成績，香港劍擊隊於亞運收穫1金1銀7銅，亦屬歷屆最佳。

鄧謝配破錦標荒入圍年終賽 香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪今年於世界巡迴賽打出驚喜，不僅於香港公開賽主場獲得亞軍，更在德國公開賽技壓全場，打破4年錦標荒。今年「鄧謝配」共獲1冠2亞2季，以世巡賽第7位入圍世界羽聯世界巡迴賽總決賽（年終賽），成為唯一港隊代表。兩人世界排名亦重返前10的第8位，來年將繼續爭取奧運積分，向巴黎奧運進發。

劉慕裳世錦賽摘銀寫下最佳 空手道代表隊今年喜訊不絕，曾綺婷及劉慕裳年中分別在亞錦賽的個人形，以及女子自由組手-50公斤級齊齊奪金。劉慕裳年尾愈戰愈勇，先在杭州亞運奪得銅牌，再首度晉級世錦賽決賽，雖然屈居亞軍，但已創下個人最佳成績。至於10月贏得世界搏擊運動會個人形金牌的小將鄧宇軒，升上男子U21個人形「世一」，成香港首人。

張家瑋勇闖桌球世錦賽決賽 桌球小將張家瑋本年「彈起」，年尾IBSF世界桌球錦標賽打入決賽獲得亞軍，成為1997年的傅家俊後，首位打入賽事決賽的香港球手。「家瑋」其後再接再厲，夥拍鄭宇喬出戰隊際項目，最終為港首奪隊際桌球金牌，寫下歷史一頁。

另一邊廂，「四眼Cue后」吳安儀10月亦在澳洲女子桌球公開賽封后，為桌球壇再添好消息。

港隊健兒亞運締歷屆最佳 杭州亞運因疫情延至今夏上演，港隊在多個項目創造突破，賽艇、游泳、劍擊、七人欖球、單車、高爾夫球以至橋牌相繼奪金，勁袋8金16銀29銅53面獎牌，總數創下歷屆之冠，一眾港將獲頒3,250萬獎金，名利雙收。

許龍一高球摘金 當中許龍一於男子高球勇摘港隊歷來首面個人賽金牌（兼團體銅牌），早在3月他已贏得「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍，成為首位奪得亞巡賽冠軍的香港球手，兼獲英國公開賽入場券，解鎖成就。電競隊亦於《夢三國2》勇摘銀牌，在新興項目中打響名堂。

亞殘運游泳3子包攬金銀銅 香港亞殘運代表隊在杭州亞殘運，收穫8金15銀24銅共47面獎牌。其中鄧韋樂、張浚諾及黃漢彥更包辦男子S14級200米自由泳金銀銅牌，成為一時佳話。

至於朱文佳成功衞冕男子SH6級羽毛球單打金牌後，再夥拍王鎮炎奪得男雙銅牌，輪椅羽毛球的陳浩源亦於單打為港添得一面銅牌。

李慧詩退役單車隊後繼有人 先後在2012倫敦及2020東京贏得奧運銅牌的李慧詩，今年6月宣布退役，結束長達19年的職業生涯。李慧詩生涯獲獎無數，除先後兩屆為港奪得競輪及爭先賽奧運銅牌外，2013年及2019年的場地單車世錦賽更3奪冠軍，個人擁有3件代表最高榮譽的彩虹戰衣。「牛下女車神」退役後仍然活躍體壇，於亞運擔任電視主持，以另一身份繼續與港隊並肩作戰。

沈金康功成身退離任 至於港隊在「後李慧詩時代」交接成功，憑着楊倩玉、李詩穎、梁寶儀、梁穎儀、梁嘉儒及劉允祐共奪1金3銀2銅，當中楊倩玉更在個人女子公路賽上摘金，為港寫下歷史。同時間70歲的港隊總教練沈金康功成身退，宣布於年底離任。

胡兆康領軍港隊搔6年之癢 香港保齡天王胡兆康於今年10月中聯同隊友黃鈞源及謝晉軒（左圖），於科威特舉行的2023世界保齡球錦標賽擊敗強敵，贏得男子3人賽金牌，為港隊事隔6年再次踏上世錦賽最高台階。這是港隊自疫情後參與的首個大型比賽，以胡兆康為首的男子3人隊於決賽力挫丹麥，繼2017年後再次奪得世界錦標賽三人賽冠軍。

乒乓球黃杜配再奪世錦賽銅牌 香港乒乓混雙拍檔黃鎮廷/杜凱琹，今年5月出戰南非舉行的世錦賽，為港隊繼2015及2017年後，第3度贏得銅牌，亦是港乒隊時隔6年後首次踏上世錦賽單項頒獎台。此外杜凱琹在成都世大運夥拍何鈞傑摘銅，女子隊亦獲團體季軍。至於帶領港隊長達23年的總教練陳江華，季尾亦宣布今年榮休。

香港七欖亞運冧莊，姚錦成（右）有個完美結局。 曾綺婷 佘繕妡 李詩穎（右）與楊倩玉已成單車隊領軍人物。 黃澤林在網球場上愈戰愈勇。 許龍一（中）為香港高球隊首度奪金。 李慧詩 「黃杜配」合作無間，今年更於世錦賽取得銅牌。 鄧俊文（左）及謝影雪在德國公開賽打破錦標荒。 香港電競代表在亞運贏得一面銀牌。 沈金康