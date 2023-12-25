傳授採訪攝影評述專業知識 賽馬會青少年體育記者計劃等你報名！

「賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）向來培育不少體記入行，本屆盼望能吸納約60位學員參加，有志投身體育記者行業，擴闊眼界的年輕人萬勿錯過。

JSR課程為期6個月，為17至25歲的青年提供基本新聞工作訓練。在這大約半年裏，學員除了會聆聽導師授課外，亦有機會報道體育活動或參與網上賽事直播，表現優異的學員甚至可能在來年7至8月間，獲分配到傳媒機構實習。

第10屆學員黃凱彥（Jason）表示計劃首兩個月要聆聽導師授課，認識傳媒行業，其中一次課堂更邀請陳翊麟及梁嘉顯兩位香港籃球名將，到場接受學員訪問：「那個活動是我首次訪問運動員，前幾天已不斷構思問題，讓我學會如何在短時間內，問出最精簡的問題。」

採訪「賽馬會菁英盃」興奮難忘 隨JSR實習期間，Jason上屆試過採訪「賽馬會菁英盃」，到場邊拍攝並訪問，其後亦有為這項賽事作旁述，使他獲益良多：「我很記得自己第一次做直播，已要評述東方對傑志的焦點大戰，令我感到十分興奮，雖然過程中難免表現得比較緊張，但最後都可以把自己想說的資訊帶給觀眾，怎說也是開心的經歷。」

總結參加JSR的得着，Jason表示這個計劃令自己愛上做體育記者：「參加這個計劃前，我以為自己只純粹喜愛觀看體育賽事，但現在才發現，傳媒工作亦頗適合自己，而且我也在課程中吸取不少經驗，日後即使入行做體記，面對不同活動都可以盡展所長。」