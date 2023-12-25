輕取青中成功復仇 女拔萃改制後首闖4強

「NIKE全港學界精英籃球比賽」8強昨於荃灣體育館舉行，拔萃女書院與中華基督教青年會中學重演去年精英賽8強戲碼，最終女拔贏48比25，自賽事改制後首次殺入4強！

女拔上屆精英賽被青中以37比35絕殺，今年她們捲土重來，小組賽先以8分擊敗青中，8強再遇亦展現出更強爭勝心。首節女拔憑康穎霖強攻內線單節6分，領先13比5，第2節戰況膠着，雙方都只有4分進帳，半場女拔以17比9領先。換邊後青中主將林卓童傷出，面對女拔穩固防守更難發圍，最終憑丘琦取得全場最高的11分，帶領女拔贏48比25入4強。

丘琦︰期待去伊館比賽 中五的丘琦是女拔泳隊隊長，今年更率隊達成35連霸，轉戰籃球卻是首次躋身精英賽4強；同時女拔陣中也不乏「多棲運動員」，但她強調球隊並不是「湊腳」打波：「大家都是從小開始打籃球，好享受這個運動。籃球是我的興趣，而游水是我的主項，兩樣我都好鍾意。」今年精英賽4強和決賽將移師灣仔伊利沙伯體育館上演，丘琦表示相當期待：「第一次打停錶賽，這將會是新的體驗，好期待去伊館比賽，希望大家4強繼續一齊努力，氣勢繼續有！」

男子組方面，港島區D3冠軍香港路德會北角協同中學以36比31擊敗寶覺中學，校史首次晉級4強，下場硬撼應屆九龍區D1冠軍拔萃男書院，後者4強以71比53擊敗嗇色園主辦可藝中學，至於另一場4強對決將由英華書院大戰漢華中學。■圖/文：余樂詩