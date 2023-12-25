連環頭槌！冠忠南區反勝均業北區

昨日平安夜「中銀人壽香港超級聯賽」則有「地區打吡」，均業北區於北區運動場擺下擂台，主場硬撼冠忠南區。一度憑羅港威先開紀錄的北區，之後卻接連被佐佐木周、古安奴兩度頭槌建功，最終南區以2比1反勝而回，終止聯賽3場不勝頹勢。

北區今場強陣出擊，林駿杰把守最後一關，柏度、韋法頓鎮守後防，肯迪在中場派牌，林樂勤、羅港威分任兩翼，支援馬圖斯攻堅。南區則有3名港隊成員史提芬彭利拿、伍瑋謙及鞠盈智擔正，配合兩名小將陳傲軒、趙聡悟掛帥，惟艾華則先列後備。

北區開波即主動出擊，於14分鐘更憑一次反擊，羅港威禁區頂輕鬆射入開紀錄。落後的南區如夢初醒，3分鐘後迅速扳平，鞠盈智傳中，趙聡悟撞射先被肯迪護空門，但佐佐木周再頭槌補中。北區中堅葉卓文之後一次爭頂角球時頭部受傷，由韋健豪入替，37分隨即失守，南區一次短角球攻勢，陳傲軒斬入禁區，古安奴近門頂入，半場南區領先2比1。

「肥彭」重射12碼宴客 易邊後北區急起直追，55分鐘馬圖斯「插水式」頭槌卻未能攻破伍瑋謙十指關。戰至65分鐘，史提芬彭利拿禁區內被林駿杰撞跌，「肥彭」操刀12碼破網，但球證卻指南區球員起腳前先踩入禁區，「肥彭」重射則被林駿杰「捉到路」，加上陳凱柏尾段「兩黃一紅」，南區維持贏2比1，重上勝軌。圖／文：李浚湣