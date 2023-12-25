連追３粒港會4:4激和深水埗

至於昨午「賽馬會菁英盃」A組賽事在香港足球會足球場爆發，港會與深水埗合演入球騷，深水埗憑鄧嘉梅開二度，加上張廣然及宋柱浩各入1球，以4比4激和有福保羅及基奧建功，以及泰亞高「起孖」的港會，兩軍在平安夜握手言和。

泰亞高梅開二度 雙方開局已拳拳到肉，19分鐘，福保羅禁區內被出迎的奧利斯侵犯，球證直指12碼點，泰亞高操刀射入，為港會先拔頭籌，深水埗6分鐘後即憑張廣然「靚頂」破網扳平。33分鐘，深水埗更憑角球機會，宋柱浩頭槌二傳，鄧嘉門前加多腳建功反超前2比1。5分鐘後，深水埗照辦煮碗靠角球攻勢發圍，今次輪到宋柱浩一射入網，深水埗拉開至3比1入更衣室。

換邊後，深水埗繼續攻，鄧嘉於50分鐘門前射入，為球隊領先至4比1。不過港會未有言棄，52分鐘即由福保羅頭槌建功，追成2比4。雖然之後有加斯特夫12碼宴客，但72分鐘，莊文歷右路落底傳中，泰亞高接應撞入。88分鐘，拿亞禁區內侵犯福保羅，球證今場第3次指向12碼點，後備入替的基奧操刀一射中鵠，為港會完場前扳平。最終深水埗以4比4激和港會，各得1分。■圖／文：林卓臻