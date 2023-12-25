on.cc東網直播：聖誕佳節好戲碼 東方大埔狹路相逢

東方左閘

聖誕日「賽馬會菁英盃」爆發A組賽事，東方與大埔繼月初之後，今午再於九龍灣公園碰頭。兩軍首循環交手東方僅負，今場當然希望報一戰之仇，至於「綠戰士」則希望以一場勝仗，鞏固小組榜首優勢，肯定有好戲睇。（on.cc東網周一下午3時按次收費直播）

東方上場於「足總盃」淘汰晉峰後，各項賽事已取兩連勝。惟陣中多位主力，包括孫銘謙、余在言及葉鴻輝等，正隨港隊集訓，今場無緣為球會披甲，主教練盧比度承認球隊整體實力難免會有影響，並對球員在九龍灣公園仿真草場作賽感擔心：「我哋嚟會喺仿真草場踢多場比賽，對球員健康絕對唔係一件好事，呢場最緊要係希望大家避免受傷。」除了一班港隊球員之外，已回到代表隊報道的高素巴耶夫，以及黃梓浩等傷兵，今場都將缺陣。

吳宇曦盼助球隊「復仇」 月初首循環對決，東方在同一球場以1比2僅負大埔，當時僅在後備席觀戰的年輕翼鋒吳宇曦，就希望能夠幫球隊復仇：「上場我哋派出唔少年輕球員應戰，都可以同對手踢出比較接近嘅比數，今次有信心可以贏番對手。」

暫時於A組高踞榜首的「綠戰士」，則希望以勝仗為2023年征途作結，主教練李志堅則認為今場比賽，對球隊出線形勢非常關鍵：「東方係呢組其中一個『假想敵』，希望用勝仗保持積分榜領先優勢，令球隊出線形勢更加樂觀。」陳肇鈞及謝家榮兩位港隊成員都要隨港隊操練，今場無緣披甲，至於仍受傷患困擾的謝臣則上陣成疑。

羅振庭加操提升把握力 近期傷逾復出的羅振庭，就表示正努力重拾比賽狀態。他續指希望幫助球隊改善進攻表現：「上次交手贏緊2比0嘅時候，球隊都有好多入波機會，但把握唔到，之後球隊都加操進攻，希望改善把握力。」

東方中場 馬希偉 大埔箭頭 雷仙奴 大埔翼鋒 鍾偉強