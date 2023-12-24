委國24歲籃壇新星癲癇猝死

曾為國家隊出戰世盃

蘇祖的去世令球壇感到惋惜，委內瑞拉籃球協會發出聲明，對這位於9月代表國家隊出戰2023年籃球世界盃的隊員突然去世感到痛心︰「我們對蘇祖的去世感到遺憾，他是我們國家隊的一員，也是一位在籃球領域有巨大潛力的非凡人物。」蘇祖身高1米96，體重98公斤，他在球場上不斷努力，是2021年的NBA落選新秀，落選後主要在南美發展，在阿根廷等聯賽效力，也曾在G聯賽打波。