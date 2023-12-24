委國24歲籃壇新星癲癇猝死
曾參加NBA的G聯賽的委內瑞拉控衞蘇祖，日前在家中因癲癇發作突然離世，終年24歲。據多間傳媒報道指，這位球員曾代表委內瑞拉國家隊參加今年的男籃世界盃。
曾為國家隊出戰世盃
蘇祖的去世令球壇感到惋惜，委內瑞拉籃球協會發出聲明，對這位於9月代表國家隊出戰2023年籃球世界盃的隊員突然去世感到痛心︰「我們對蘇祖的去世感到遺憾，他是我們國家隊的一員，也是一位在籃球領域有巨大潛力的非凡人物。」蘇祖身高1米96，體重98公斤，他在球場上不斷努力，是2021年的NBA落選新秀，落選後主要在南美發展，在阿根廷等聯賽效力，也曾在G聯賽打波。
他於2019年8月曾代表委內瑞拉Ｕ21國家隊參加南美Ｕ21錦標賽，５場比賽場均17.6分2.4助攻2.6搶截；2023年代表委內瑞拉國家隊參加男籃世界盃，場均貢獻12.4分，投籃命中率43.1％，三分命中率亦有36％，尤其對日本一戰表現出色，13射7中，取得20分6籃板。
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