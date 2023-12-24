史上第3位「廿載忠臣」夏士林熱火球衣退役

NBA熱火傳奇球星夏士林上季結束後宣布退役，熱火上周五宣布於下月為他的40號球衣進行退役儀式，成為熱火隊史上第6位獲得此項榮譽的球員。

熱火官方宣布下月19日為效力了球隊20年的夏士林舉行球衣退役儀式，「這是一份偉大的遺產。」熱火總裁萊利在聲明中表示︰「這是一個感謝的時刻，20多年來，他成為一位令人難以置信的冠軍球員，他是最好的領袖。他將會有屬於自己的一天，我很期待看到他的球衣掛在球館上。」

與高比魯域斯基睇齊 現年43歲夏士林自2003年與熱火簽約後，直到今季宣布退役，期間20個年頭也在這支東岸球隊中度過，與已故湖人巨星高比拜仁及獨行俠名將魯域斯基睇齊，成為NBA史上第3位在同一球隊效力超過廿載的球員。

這位「忠臣」多年來與熱火共同進退，包括7次為在總決賽上陣，其中3次更奪冠而回，也協助熱火贏得7個東岸冠軍及12個分區冠軍，同時他也是隊史的籃板王，在出場數目、首發次數及上場時間均排名第2，貢獻良多，因此已「升格」為球隊籃球發展副總裁的夏士林成為繼莫寧（33號）、韋迪（3號）、奧尼爾（32號）、添夏達威（10號）及保殊（1號）之後，第6位獲得熱火高掛球衣的球員。