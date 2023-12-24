8強誕生！漢華挫北協首名晉級

全港學界精英籃球比賽昨日完成次階段賽事，8強隊伍出爐。漢華中學以39比34險勝香港路德會北角協同中學，W組搶得首名，殺入8強，至於同組的衞冕之師聖若瑟書院則宣告出局。

身處W組的漢華中學首場以46比48不敵聖若瑟書院，今場對香港路德會北角協同中學必須取勝，才能保住出線希望。首節北協憑黃頌文裏外開弓獨得8分，領先12比7，第2節漢華以積極防守壓制到北協只得3分，成功反超前18比15完半場。換邊後雙方鬥得激烈多次平手，漢華「雙塔」陳卓賢和許智煉在第4節搶得不少籃板球，蔡峻然、陳卓賢亦先後殺入籃底得分，最終漢華以39比34險勝。W組3隊同為1勝1負，漢華以較佳對賽成績力壓北協，搶得首名晉級8強。衞冕的聖若瑟書院則排W組第3，無緣晉級。

英華女大逆轉喜極而泣 漢華隊長蘇宗禧賽後表示：「今場已經是win or go home，最後贏5分以首名出線，覺得好驚喜！對比起學界賽，我們在防守下了不少工夫，因為前幾場防守都好差，讓對手拿了4、50分。今場亦被教練罵『太soft』，幸好及時調整，所以大家都更加積極。」漢華8強將迎戰裘錦秋中學（葵涌），蘇宗禧說：「我們第一次打精英賽，都抱着挑戰者心態去打，希望可以晉級4強！」

女子組方面，英華女學校與漢華中學重演今年D1港島區學界決賽戲碼，英華首節落後2比12下，最終憑陳凱瑩和胡曉琳各得10分，以44比38反勝漢華，並以小組次名出線8強。賽後英華球員相擁而哭（圓圖），隊長陳凱瑩感言：「好開心！學界決賽被漢華壓制，幸好我們能收拾心情，打完一節雖然落後，但我不太擔心，因為我們都有團火追番，8強會繼續努力，爭入4強。」

圖、文：余樂詩