訪港獻技3．25伊館鬥傅家俊 奧蘇里雲︰順便嚟行山！
「2024香港國際桌球明星挑戰賽」於明年3月25及26日假伊利沙伯體育館舉行，世界排名第一的「火箭」奧蘇里雲將會再度訪港，大戰香港「1哥」傅家俊（Marco），賽事另邀請前世界冠軍「準神」卓林普、「黃金左手」威廉斯以及英格蘭名將利素禾斯基，陣容鼎盛。
是次賽事邀得6名球手參賽，包括7屆世界冠軍、現時「世一」奧蘇里雲、曾於2019年世錦賽封王的「準神」卓林普、3屆世界冠軍威廉斯、世界排名第16的英格蘭球手利素禾斯基、中國新星斯佳輝及香港名將傅家俊。
卓林普威廉斯利素禾斯基參戰
「火箭」繼去年香港大師賽再臨香港，首日將大戰Marco和威廉斯，次日賽事將激戰世界「二哥」卓林普。奧蘇里雲期待再於伊館獻技：「去年在香港比賽的體驗很佳，感受到香港球迷對桌球的熱情。其實我感覺自己在亞洲比在英國有更多人支持，可能年紀大了，我也想與一些對我友善的人在一起。我對過Marco好多次，他是一個出色的球手，他初出道就贏過我5比2。他能夠好好的代表香港和亞洲，你們應該為本土球手而自豪。」熱愛大自然的他笑言今次有機會也會來香港行山，欣賞美景。
至於在香港大師賽打出「147」的傅家俊表示：「我很有信心今次不會打到147，這還是留給專家來做吧！今次比賽我會以更輕鬆的心情面對，希望打好一點，令球迷開心。」
賽事將以表演賽形式舉行，雖不設冠軍，但設有最高度數獎金。門票價格分為3380元、2380元、1380元及800元，稍後將於城市售票網發售，詳情有待公布。
圖、文：余樂詩
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