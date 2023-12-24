訪港獻技3．25伊館鬥傅家俊 奧蘇里雲︰順便嚟行山！

卓林普威廉斯利素禾斯基參戰

「火箭」繼去年香港大師賽再臨香港，首日將大戰Marco和威廉斯，次日賽事將激戰世界「二哥」卓林普。奧蘇里雲期待再於伊館獻技：「去年在香港比賽的體驗很佳，感受到香港球迷對桌球的熱情。其實我感覺自己在亞洲比在英國有更多人支持，可能年紀大了，我也想與一些對我友善的人在一起。我對過Marco好多次，他是一個出色的球手，他初出道就贏過我5比2。他能夠好好的代表香港和亞洲，你們應該為本土球手而自豪。」熱愛大自然的他笑言今次有機會也會來香港行山，欣賞美景。