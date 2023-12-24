潘沛軒起孖港隊兩蛋贈香港U23

備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，昨早假將軍澳足球訓練中心與香港U23拍跳。結果港隊靠潘沛軒比賽後段梅開二度，淨勝2比0。賽後主教練莊恩安達臣透露，港隊將於元旦日與中國友賽。

今場為港隊海外集訓前最後一場本地友賽，賽事分3節進行，每節30分鐘，首兩節港隊與香港U23互交白卷，直至最後一節開賽4分鐘，港隊獲罰球機會，潘沛軒門前一射打破僵局。2分鐘後，港隊界外球攻勢，潘沛軒高高跳起一頂中柱，隨即自己補中，為港隊鎖定2比0勝局。

據亞洲足協更新的「亞洲盃」章程，每隊註冊球員人數由上屆23人增至26人，安帥對安排表示歡迎：「畀我哋揀多兩三位球員，增加人腳調動空間。」安帥續指下周初會落實決選名單，惟要視乎傷兵康復情況。已經歸隊的米高，昨日僅在場邊與勞烈斯、祖連奴及徐宏傑等進行跑步訓練，安帥透露米高仍有傷在身，因此未有冒險派他上陣。

元旦日落實同國足拍跳 港隊周三啟程展開海外集訓，除1月4日及1月10日友賽塔吉克斯坦及沙特阿拉伯之外，安帥透露港隊於1月1日落實約戰中國：「我哋本身想搵阿曼友賽，但未能成事，其後我哋接受中國隊提出嘅邀約，同亞洲球隊友賽會，有助我哋備戰『亞洲盃』。」

圖、文：林卓臻