補時連追兩粒 標準流浪激和傑志

旺角大球場昨日上演的「賽馬會菁英盃」B組賽事，標準流浪與傑志合演超激入球騷，流浪在落後兩球劣勢下，補時階段憑趙正宇及神田夢實入球，戲劇性以4比4逼和傑志。

流浪是役派出陳冠燊把關，林嘉緯及岡本玲仁控制中場，神田夢實、伊巴謙及劉智樂負責攻堅；「藍鳥」方面羅素和查理史葛鎮守中路，前線由迪美路夫及馬斐爭取入球。

傑志僅10分鐘就打破缺口，袁振謙接應隊友傳送，快林遼太一步剷入。3分鐘後，伊巴謙左路傳中，梁凱俊門前射成1比1，流浪迅速追平。流浪趁氣勢搶攻，25分鐘伊巴謙禁區內被查理史葛侵犯，他親自射入12碼，流浪領先2比1完半場。

易邊後49分鐘，袁振謙回後，鄭展龍為傑志射成2比2。流浪隨後再有壞消息，伊巴謙與黃洋碰撞後傷出，由姚浩明入替。59分鐘，米基爾推過陳冠燊射門卻中柱彈出，「藍鳥」到70分鐘再度領先，費蘭度落底傳中，無人看管的袁振謙一射得手，加上後備入替的楊焯鈞83分鐘建功，傑志領先4比2。眼看勝負已分，惟流浪補時階段先後憑趙正宇及神田夢實入波，最終4比4逼和傑志，各得1分。

李輝立：攞到分係好彩 流浪總監李輝立（Philip）賽後指球隊殘陣出擊，幸好獲幸運之神眷顧，補時階段終追成平手，惟他對教練團調動有意見：「好似『宇仔』（趙正宇）咁有潛質，點解咁遲先用佢？好彩保到1分，希望之後穩陣啲。」

圖、文：鄧文滔