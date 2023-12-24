保利臣被逐晉峰踢多個險勝理文

昨日於九龍灣公園上演的「菁英盃」B組賽事，由晉峰鬥理文，「粉紅兵團」憑何思哲及袁世傑入球，以2比1擊敗有保利臣下半場兩黃一紅被逐的理文，收穫今季「菁英盃」首勝。

理文開局踢得主動，10分鐘亞哥斯達回後，許可臻禁區外勁射，考驗不到麥梓軒。晉峰企穩陣腳後不乏具威脅攻勢，28分鐘文智星左路窄角度起腳，被潘尚希撲出不遠，何思哲補射得手，晉峰先開紀錄。33分鐘，理文禁區頂獲罰球，保利臣直射中楣彈出，晉峰半場領先一球。

河赫俊喜見訓練有成效 換邊後雙方繼續搏拳，62分鐘，袁世傑推入禁區順勢勁射，被潘尚希撲出。66分鐘，保利臣再操刀罰球，竟然又中門楣。70分鐘，保連奴埋門但被金相佑剷走。4分鐘後，保利臣因侵犯金相佑，被球證兩黃一紅逐離場。踢少一人的理文83分鐘由亞哥斯達笠射追成1比1，惟補時階段晉峰策動反擊，袁世傑單刀射成2比1，為晉峰全取3分。

晉峰爆冷擊敗理文，賽後主教練河赫俊指在傷兵滿營下，對球隊發揮感滿意：「為咗呢場波準備咗好耐，集中練防守反擊。我哋下半場注重防守，尾段再換一啲速度快嘅球員出嚟，好開心球員將訓練成果展現到出嚟。」

圖、文：林卓臻