深水埗港會搶分騷鬥硬淨

繼「足總盃」淘汰冠忠南區後，深水埗上場再於聯賽逼和香港Ｕ23，近兩場保持不敗，表現漸入佳境。今日出戰「賽馬會菁英盃」，主教練陳浩然表示除會派更多Ｕ22球員出戰外，亦提到希望讓黃梓豐及陳國治兩位助教，承擔更多領軍工作。陳浩然又指港會球場面積較細，防守死球方面要特別留意：「喺港會呢個場踢會相對比較困難，尤其防守死球方面要更加小心，希望球員防守期間減少犯錯兼保持集中之外，埋門都要比上場對香港Ｕ23做得更好，咁先有機會贏波。」

上場於聯賽最後時刻逼和均業北區的港會，今場難以排出強陣應戰，簡嘉亨、白星馳及里奧停賽，費查和莊馬仕亦因傷未能披甲，惟主教練東尼咸美頓（Tony）認為影響不大，會給予更多年輕球員上陣機會，汲取經驗：「本身喺『賽馬會菁英盃』預咗要做輪換，所以就算有幾位主力踢唔到，都唔會好擔心，而且球隊最近走勢唔曳，希望呢場Keep住有好表現。」Tony又透露，早前赴格拉斯哥流浪試腳的周子謙已經歸隊，是役可以候命。