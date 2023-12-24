on.cc東網直播 港超聯地區打吡 均業北區初會冠忠南區

均業北區中場 肯迪

今日平安夜，「中銀人壽香港超級聯賽」為大家送上「地區打吡」，均業北區假北區運動場擺下擂台，硬撼冠忠南區。雙方今季屬首次交鋒，南區近3場聯賽不勝，為收窄與前列分子差距，不容再失；北區力爭主場首勝，必施展渾身解數，「地區打吡」勢必搏甩髀！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區上場一度打多兩人，惟最終仍遭港會逼和，痛失聯賽兩分，主教練梁志榮對未能保持勝局感可惜，特別不滿球隊開季至今每場皆有失球，強調防守需要更加集中：「南區今季改踢進攻足球，中前場幾位球員速度、技術同經驗兼備，要提防佢哋快速進攻同死球戰術，唔能夠再大意。」「細榮」特別點名對手陣內傑志借將陳傲軒及趙聡悟均具潛質，須多加提防。

肯迪：未完場都要保持集中 肯迪上場對港會貢獻入球及助攻，賽後當選「全場最佳球員」（POM），他雖然高興自己的努力得到認同，但對最終賽果並不滿意，又不忘感謝一眾入場支持的北區球迷，承諾球隊今場會全力爭勝作為報答：「我哋需要更加集中，直到比賽哨聲響起，唔可以咁輕易畀3分溜走，希望球迷繼續打氣，今場我哋會繼續為球迷帶嚟歡樂，最緊要係首場主場勝利。」

冠忠南區近期氣勢下滑，近3場聯賽皆未能取勝，為免被前列拋離，今場必力爭全取3分，惟主教練楊正光指北區連場演出有進步，往往在劣勢中大打爭氣波，加上今日作客出擊，預計會遇上極大挑戰：「北區啲外援已經適應好香港天氣，本地球員又成熟咗，而且佢哋踢咗兩場主場，一定比我哋更熟悉呢個場地。」陣容方面，史提芬彭利拿、鞠盈智及伍瑋謙均從港隊集訓回歸，惟艾華有傷在身，是役上陣成疑。

陳傲軒點名提防韋法頓 今季躋身球隊主力行列的陳傲軒，認為北區人腳平均，實屬難纏對手，呼籲隊友不能掉以輕心：「特別要小心韋法頓嘅發揮，佢呢幾場喺左路走上走落，效率好高，應該好難喺佢嗰邊攞到着數。」

均業北區翼衞 韋法頓 冠忠南區翼鋒 陳傲軒 冠忠南區後衞 李嘉耀