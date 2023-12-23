體育舞蹈亞錦賽港隊主場穿金戴銀

一連兩天於灣仔伊利沙伯體育館舉行的「DSA亞洲體育舞蹈專項錦標賽－香港2023」昨日結束，港隊共奪得1金1銀2銅，成績可人。

「廖氏兄妹」為港添銀銅 香港「夫妻檔」譚永森及Anastasia Novikova首天賽事出戰「森巴舞」，在四項評審準則，包括技術質量、音樂律動、合作技巧及編舞演繹，均獲裁判一致高分，最終以35.250分摘冠。昨日港隊焦點落在前世界排名第一（十項全能）的「廖氏兄妹」廖啟森及廖雲軒身上，兩人先在「探戈」亮相，隨着優美旋律盡情表現，結果以33.500分掛銀，僅不及33.850分的中國組合謝子昂及邵雅雯。這對兄妹檔休息不足15分鐘，隨即出戰「維也納華爾茲」，以33.250分添得一面銅。

至於「華爾茲」項目的兩位「千禧」代表Egor Nikolaev及李悅琛，他們今年初才開始合作，現時長駐斯洛文尼亞訓練，兩人首度參加此項賽事，李悅琛高挑身形穿上黃色舞裙十分搶鏡，成功以33.400分奪得銅牌。賽後年僅20歲的李悅琛表示：「我們第一次參加亞錦賽就在主場拿到獎牌，很開心，我們會努力練習，下次爭取更佳成績。」