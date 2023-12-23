東方聖誕派對皆大歡喜

聖誕節即將來臨，港超聯球隊東方周四舉行聯歡派對，主教練盧比度、中場馬高斯以及新星馬希偉等職球員共聚一堂，預早同賀佳節。東方聖誕節（周一）於「賽馬會菁英盃」對陣大埔，不過派對當日大家都暫時放下足球，享用事先安排的燒烤美食，並進行交換禮物及現金抽獎等環節，球隊上下度過一個喜悅時刻。林卓臻報道