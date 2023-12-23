崇德飛鷹挫南青開齋

甲一男籃周四晚尾場下游搶分戰，崇德飛鷹憑許烜行攻入全隊最高的19分，另外張國銓添上18分，以76比64擊敗南青，獲得今季聯賽首勝。

飛鷹外援奧斯汀是役繼續缺陣，首節甫開始馬港燊籃底放入兩分，再博得「and 1」，飛鷹領先6比5，南青有司徒偉傑射入3分球，加上區浩軒射入中距離，首節反超前16比13。次節南青得勢不饒人，關雋陶連取4分，何倚楊快攻又添兩分，飛鷹靠許烜行於外線追分，半場仍落後30比34。

許烜行張國銓合轟37分 換邊後飛鷹急起直追，余嘉寶一條龍快攻上籃，楊文綱射入3分球，反超39比38。其後兩隊繼續在1至2分差距拉鋸，此節尾段飛鷹趁南青失誤增多拉開差距，領先54比49進入第4節。南青由蕭俊傑剷籃得手，一度追至落後1分，惟許烜行此節屢次得手，射入中距離之餘，面對司徒偉傑防守仍上籃得手，結果飛鷹贏76比64，今季首嘗勝利滋味。

許烜行為飛鷹攻入19分，隊友張國銓亦有18分進帳，南青林凱光雖取得全場最高的22分，惟欠缺其他得分點，令球隊埋下輸波伏線。賽後從香港金牛外借到飛鷹的許烜行謙稱，自己碰巧手感發燙，於是嘗試在第4節接管比賽：「該段時間突然Hot Hand，令自己有信心起手。」圖/文：鄧文滔