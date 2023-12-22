手刃獨行俠快艇9連勝

快艇近期氣勢如虹，昨日NBA常規賽面對同為16勝10負的獨行俠，以120比111收下9連勝，暫與帝王並列西岸第4。

快艇於占士夏登加盟後，升級為「銀河艦隊」，整個12月未逢敵手，上場對溜馬更狂轟151分。今場快艇的保羅佐治因病缺陣，獨行俠則有艾榮、戴歷利維尼因傷休戰，上半場快艇率先搶攻，領先獨行俠67比56。第3節快艇一度進攻失靈，當錫單節轟14分，帶領獨行俠追至83比85，決勝節，李安納挺身而出，單節10分，為快艇穩住勝局，終以120比111取得9連勝。

快艇多達7人得分上雙，李安納上陣37分鐘，22投12中，得30分10籃板5助攻。獨行俠錄得2連敗，當錫交出「三雙」，28分、10籃板、10助攻。

艾賓特51分 76人屠「狼」 同日另一焦點，76人主場大戰聯盟防守最強的木狼，憑中鋒艾賓特轟新季新高51分，以127比113擊敗木狼。木狼擁有3屆年度最佳防守球員高拔，賽前防守效率106.8屬聯盟最佳。上半場木狼仍與76人比分緊咬，僅落後4分，惟下半場76人的艾賓特大爆發，單節10射8中搶得19分，最終艾賓特攻入51分、12籃板，12月至今場均41.4分、12.9籃板，帶領76人重回勝軌。木狼則以唐斯以23分13籃板居首。