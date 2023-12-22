譚永森夫妻檔為港跳出第一金

「DSA亞洲體育舞蹈專項錦標賽香港2023」周三假伊館舉行，香港「夫妻檔」譚永森（Winson）及Anastasia Novikova表現出色，在「森巴舞」（拉丁舞專項之一）以35.250分力壓對手，為香港奪得今屆第一金，亦是他們第一個「亞洲冠軍」。

「森巴舞」共有6隊參加，譚永森及Anastasia以超班的姿態躋身決賽。晚上的表現更得心應手，在4項評審準則，包括技術質量、音樂律動、合作技巧及編舞演譯，獲裁判一致高分，最終力壓南韓及澳門等而奪冠。

首次參加森巴舞專項比賽 賽後Winson表示：「這是我們第一次參加專項比賽，相對於平時參加拉丁舞5項賽，今次一個單項來得很輕鬆，而且伊館的場地很寬敞，讓我們能盡情發揮。」香港出生的Winson，7歲移民加拿大，17歲到斯洛文尼亞學藝，在當地認識俄羅斯籍的太太，二人曾合力奪得2019莫斯科世界錦標賽「十項全能」冠軍，近年回流返港發展。

除Winson的「夫妻檔」外，香港亦有兩對年輕代表出戰另外4個專項，包括「千禧後」的馬學謙及梁子，他們在「倫巴舞」只差些微分數而屈居殿軍，而在「查查查」位列第5。另外謝卓軒、徐康瑜參加「鬥牛舞」及「牛仔舞」，贏來寶貴經驗。中國香港體育舞蹈總會主席葉賜偉表示：「好開心香港能在第一天的DSA亞錦賽就拿到金牌，為港隊開了一個好頭。」